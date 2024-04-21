教部核定369所樂齡學習中心 連江縣南竿鄉首設
為提供長者更多學習管道，教育部今年核定全國369所樂齡學習中心，預定辦理時數達19萬小時以上，更首度於連江縣南竿鄉成立樂齡學習中心。
教育部今天發布新聞稿指出，為提供樂齡長者更多的學習管道，教育部結合全國各鄉鎮市區在地組織，成立樂齡學習中心，設計增進適應老年期生活知能的「樂齡學習核心課程」、配合當地藝術文化的「自主規劃課程」、鼓勵長者學習後回饋社區的「貢獻服務課程」等。
教育部今年核定全國各鄉鎮市區369所樂齡學習中心，擴大於全國2997個村里推動樂齡學習，預定辦理時數達19萬小時以上，今年更首度於連江縣南竿鄉成立樂齡學習中心，提供離島55歲以上國民就近在社區學習機會。
新竹縣竹東鎮樂齡學習優質中心為因應科技資訊，開設各類手機應用程式（APP）課程，讓年輕時不曾接觸科技的樂齡愛好旅行者，跟上趨勢學習，使他們不僅輕鬆進入網路世界，也能靠自己行遍天下，有的還結伴踏上長達58天的歐洲自助旅行，激勵更多長者展開圓夢之旅。
南投縣樂齡示範學習中心則與科技公司合作，結合南投縣立魚池國中等單位，舉辦「青銀共學數位學習系列活動」，藉由青銀共創學習製作「打地鼠遊戲」，長者享受遊戲樂趣，學生則在設計過程中獲得成就感，實現雙贏局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言