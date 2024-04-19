代理10多年用心培育校內體育隊伍 宜蘭師獲蘭馨獎

宜蘭凱旋國中體育教師李蕙君獲選宜蘭蘭馨獎首選，在凱旋國中任代理教師超過10年，既管理校隊，也擔任體育組長。教師工會指出，在同一間學校代理超過10年並不少見，許多資深代理教師準備考試時間較少，甄試時未必有優勢，縣府今年已提高代理教師的筆試加分。

蘭馨獎由宜蘭教師會和宜蘭教師工會共同辦理，今年得獎者共5人，分別是士敏國小王美芳獲國小組首獎、凱旋國中李蕙君獲國中組首獎、凱旋國小李佳卉獲國小組優選、國華國中鍾靈與羅東國中陳怡慈獲國中組優選，獲得首獎的王美芳與李蕙君將代表宜蘭參加全國SUPER教師獎決選。

任教於凱旋國中的李蕙君是代理教師，已經在凱旋代理10多年，也擔任體育組長10年，既管理足球、龍獅隊，也是田徑隊的教練。她田徑出身，也受過足球訓練，8、9年前得知學區內有國小龍獅隊希望上國中後繼續練習，成立了龍獅社團，自己也花時間重新學習，現在隊伍已經能穩定維持20到30人。

李蕙君說，宜蘭之前10多年沒有開體育教師的正式缺額，她最初也想過報考高中教師甚至到他縣市，但幾年下來覺得凱旋國中教學環境好，加上宜蘭縣內代理教師福利也有提高，現在已不強求轉正；即使未來沒辦法再當代理教師，還是可以兼課或嘗試不同的事情，未來的道路相當寬廣。

教師工會指出，在同1所學校代理超過10年並不罕見，正式教師缺額不足，代理教師若不想離鄉背井，即使沒有正式缺也願意留下來，校方也會用各種方式留住優秀的代理教師；另一方面，資深代理教師往往花更多時間教學，較無餘裕準備考試，參加教甄第一階段筆試並不比剛畢業的新人有優勢。