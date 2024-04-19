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中市國小學童防災頭套僅8% 議員籲市府寬列經費普及

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
0403花蓮大地震，不少學校購置防災頭套派上用場，但台中市國小並未普發，由各校自行申請採購，目前全市國小學童擁有防災頭套比例僅8%。圖／台中市教育局提供
0403花蓮大地震，不少學校購置防災頭套派上用場，但台中市國小並未普發，由各校自行申請採購，目前全市國小學童擁有防災頭套比例僅8%。圖／台中市教育局提供

0403花蓮大地震，不少學校購置防災頭套派上用場，但台中市國小並未普發，由各校自行申請採購，目前全市國小學童擁有防災頭套比例僅8%。議員表示，防災頭套不僅可防災，午休也可使用，要求市府寬列預算，補充頭套數量，並做到新生普及。中市教育局長蔣偉民說，將調查學校需求，並審慎評估經費，研議是否全面發放給小一新生。

台中市議會教育文化委員會今審議，國民黨、民進黨多名議員皆提案，建議市府盤點國小防災頭套數量，並購置補足數量，以保障學童安全。

民進黨議員王立任說，新北市自2016年起每年均贈送小一新生，每人一頂防災頭套，頭套不僅防災，午休也可使用，但因是個人用品，頭套不可沿用，建議台中市採購防災頭套，普發給小一新生。全市小一新生數約2.7萬人，若大量採購，價格可低於150元，每年約400萬即可普及，要求市府寬列預算採購。

民進黨議員江肇國說，若有必要購買防災頭套，教育局應自行編列經費採購，不要等中央補助，且需注意防災頭套的尺寸規格，否則低年級可帶，但對高年級不一定合適。

國民黨議員林孟令說，不反對購買，但不要當兒童節贈送，教育局應一致性採購普及；無黨籍議員陳廷秀說，發生地震時，學童不一定會隨身攜帶防災頭套，除購置之外，讓學童了解緊急避難常識更為重要。

教育局長蔣偉民表示，台中市防災頭套目前由教育部補助經費，各校依需求自行申請採購，台中市目前共1萬2765名國小學童擁有防災頭套，占全市所有國小學童比例8%，使用對象以低年級為主，將調查學校需求，並審慎評估經費，研議是否全面發放給小一新生。

0403花蓮大地震，不少學校購置防災頭套派上用場，但台中市國小並未普發，由各校自行申請採購，目前全市國小學童擁有防災頭套比例僅8%。圖／台中市教育局提供
0403花蓮大地震，不少學校購置防災頭套派上用場，但台中市國小並未普發，由各校自行申請採購，目前全市國小學童擁有防災頭套比例僅8%。圖／台中市教育局提供

台中市 教育局 議員

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