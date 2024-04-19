全教產批五一勞動節放假跳票 應給有薪照顧假
五一勞動節是私立幼兒園、保母等勞工之法定假日，但教師仍需到校上班上課，立委羅廷瑋與全國教育產業總工會理事長林碩杰等人今天舉行記者會，呼籲政府應協助教師在勞動節時方便照顧學齡前兒童，落實性平法與營造友善育兒環境，政府應於五一勞動節給予有薪照顧假。
林碩杰表示，兒童托育及照顧不僅是家庭的責任，亦是政府、雇主、社會的共同責任，中小學教師這些年來一直處於職場、家庭蠟燭兩頭燒窘境，五一勞動節當天的差別式放假助長此一狀況。林碩杰呼籲，聯合國對勞動者的定義是「凡勞心、勞力者皆屬勞工」，軍公教與特定專業人士雖不適用勞基法，但他們也屬於聯合國定義下的勞工，不要因為勞動節不能放假，使勞工階級的父母在家庭與職場兩頭燒。
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