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51勞動節教師子女無人顧 教團爭取有薪照顧假

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會今天召開記者會表示，支持政府於勞動節當天，給予教師有薪照顧假。記者許維寧／攝影
全國教育產業總工會今天召開記者會表示，支持政府於勞動節當天，給予教師有薪照顧假。記者許維寧／攝影

五一勞動節為私立幼兒園、保母等勞工的法定假日，但教師仍需到校上班上課，若教師家中有未滿6歲的子女，勞動節當天恐無人照顧。全國教育產業總工會今天召開記者會表示，支持政府於勞動節當天，給予教師有薪照顧假。

全教產理事長林碩杰表示，多年來中小學教師都於職場、家庭蠟燭兩頭燒，但勞動節當天僅有適用勞基法的受僱者可放假，許多教師多已認清有時工作和家庭難平衡，便只能取捨要將時間花在何處。

林碩杰指出，不少教師選擇於勞動節當天請假照顧學齡前孩童，只因當天私幼等單位放假了、孩子找不到人顧，也是政策導致教師不便，因此呼籲政府應給於勞動節當天給予有薪的照顧假。

此外，全教產為解決勞動節當天教師未放假的不便，也與地方工會推動「五一勞動節教師子女托育服務」團體協約，促進職場文化改變和教師家庭扶持，但卻遇到地方政府刁難，形成中央不放假、地方也不支援，令人心寒。

全教產認為，兒童托育、照顧的責任不是只有家庭應承擔，也是政府、社會、雇主的共同責任，而聯合國定義只要勞心、勞力者都屬於勞工，舉凡軍公教與特定專業人士，雖然不適用勞基法，但皆屬聯合國定義下的勞動者，且對國家社會付出的心力，與適用勞基法的勞工一樣。

全教產指出，五一勞動節只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」現象，也不能在勞動節當天一家一同慶祝勞動節，並與子女共享天倫之樂，呼籲政府正視政策帶來的不便。

勞動節 子女 教師

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