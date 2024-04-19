Work Hard, Play Hard用力學習，努力玩樂

延平高中三年級的沈士紘熱愛社團活動及排球、自行車。他說自己不是一直坐在桌前念書的人，喜歡找一些新奇的事情嘗試新體驗。他在熱音社擔任貝斯手，常團練及表演；也跟朋友組隊騎自行車，時間規劃全由自己掌握。

沈士紘熱愛社團活動及運動，更喜歡找一些新奇的事情嘗試新的體驗，時間規劃全由自己掌握。 圖／LTTC 提供

全民英檢不僅讓學習歷程加分，也有助準備學測

在學習英文的路上，沈同學以全民英檢作為檢驗成果的平台，從中級、中高級到高級。因為全民英檢的分級很明確，每每在學習英文到一個段落後參加測驗，可以檢驗自己聽讀說寫四個項目的成果。

他表示通過全民英檢高級聽讀及口說測驗，對於推甄的備審資料有大大的加分作用。而且全民英檢的英文題目蠻活的，文章很有趣並且單字也很多元，和學測的方向一致，並不需要特別準備。而且，這次的高級口說測驗讓他有非常特別的印象，真人面對面的針對題目進行答辯，可以練習直接用英文去思考，訓練自己提升到成為母語人士的境界。

學測集中火力，專注準備弱項

原本選擇第三類組，但因為與自己的志向及興趣不同，高三臨時切換到第一類組。沈同學很自豪的說：「我在第一類組找到了一起學習的好夥伴，新課綱讓我可以集中火力，針對自己的弱項作準備。」英文、國文都是他的強項，這次學測，沈同學只要專注於準備數A。

沈士紘建議平時可以模擬與外國人交談的情境，養成直接用英文思考的習慣；查詢各種資料時，也可以看英文原文資料，藉以增加單字量及閱讀的能力。 圖／LTTC 提供

他也不藏私地分享準備英文考試的方法：平時可以模擬與外國人交談的各種情境，養成直接用英文思考的習慣，而不是先用中文思考再轉換為英文。另外，不論是查詢何種資料，比如音樂、運動、學術各式各樣的領域，他都習慣看英文原文的資料，這也能增加單字量及閱讀的能力。

高中三年，一定要體驗實現夢想的快樂與滿足

除了英文之外，沈同學的另一個強項是國文，尤其是他熱愛寫作。從國中到現在都持續參加作文比賽，未來也會繼續寫下去。他的寫作類型偏向輕小說，曾在網路上發表，希望未來有機會能夠出版實體書籍。

沈同學很慶幸自己高中生活精彩豐富，他也鼓勵學弟妹：「高中三年一定要體驗把夢想實現的那種快樂與滿足！而夢想很簡單，就是找到興趣、然後去做就對了。」就像他喜歡熱音、運動與寫作，他都做到了！

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