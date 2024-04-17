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生對生、師對生霸凌法規修正 不適任調查小組改全外聘

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日召開記者會，說明「校園霸凌防治準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的修正。記者李芯／攝影
教育部今日召開記者會，說明「校園霸凌防治準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的修正。記者李芯／攝影

教育部今日修正發布「校園霸凌防治準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，其中將不適任教師的校事會議調查小組成員，從現行至少一位教育部人才庫成員、教師會和家長會代表，改為全部外聘人才庫成員，再邀請學校的家長會、教師會代表陳述意見。修法也新增生對生霸凌事件的調和機制、師對生霸凌案被害學生的陳情制度等。

教育部主任秘書廖興國表示，近年校園霸凌事件引發社會關注，教育部長潘文忠去年承諾要做全盤修正，這一年來與地方政府、家長團體、校長團體等等研商，今日終於完成霸凌防治準則、解聘辦法的修正發布，也兌現一年前在立法院的承諾。

學特司長吳林輝說，現行生對生、師對生霸凌都是共用同一部「校園霸凌防治準則」，其中，由於師對生霸凌涉及不適任教師處置，本次修法把高中以下師對生的疑似霸凌案件，拉回到解聘辦法，由學校的校事會議處理。

吳林輝表示，本次校園霸凌防治準則除加強預防工作、輔導機制，還針對霸凌事件增設「調和機制」的選項，調和處理小組的成員至少一半需從教育部人才庫外聘，會透過專業引導，在生生雙方自由選擇且同意的情況下，化解衝突、修復關係及減少創傷。

針對解聘辦法修正，國教署人事室主任古明哲指出，過往制度不足包括多軌並行、程序繁瑣、調查小組專業性及公正性不足等，本次修法整併調查處理機制、減輕學校負擔，健全主管機關監督機制、保障教師工作權，保障被害人權益救濟，也提供新的強化保障配套。

教師解聘最核心的問題在校事會議調查小組公正性，過往3到5人調查小組包括教師會代表、家長會代表，還有一人是教育部人才庫的成員，全都由學校自己遴選。教育部主任秘書廖興國說，未來校事會議調查小組委員採全部外聘，由各主管機關從教育部人才庫中推舉3到5倍名單，供學校遴選出3到5位委員，以提升調查專業性跟公正性。

有教育團體擔心外聘委員會不了解教學現場狀況，古明哲說，新制要求調查小組要邀請學校的家長會、教師會代表陳述意見，並釐清學校整體事件的脈絡。

過往教團不斷指控，校內大事小事全部都進入解聘程序處理，古明哲指出，新版解聘辦法第13條中做區分，若是「明顯達到解聘、停聘、不續聘」的情況才要組成調查小組，如果明顯未達到，就依照考核方式做行政調查。

古明哲說，本次針對師對生霸凌案，還建立被害學生的陳情制度，針對未來若檢舉人不服學校不受理的決定，或被害人不服終局處理結果，都有嚴謹、完整的陳情機制，得以向主管機關陳情一次。

廖興國表示，後續預計投入2.5億預算，協助各地方政府及學校，補助辦理性別平等教育、霸凌防治及正向管教推動業務，以及辦理校園性別事件調查專業人員培訓研習等。

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