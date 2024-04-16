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棒球隊學弟遭學長腳踹、掌摑…母親上網道歉 高市教育局回應了

中央社／ 高雄16日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

高雄市某國中棒球隊出現疑似霸凌事件，相關影片在網路流傳。高雄市教育局今天表示，獲報後已啟動府級調查及輔導機制，針對涉案學生與相關師長等責任，若有違失，將嚴格追究。

高雄某國中棒球隊一名學長對學弟腳踹、掌摑，過程全都錄，影片近日在網路流傳惹議。還有疑似打人學生的母親在網路發文致歉，表示會帶孩子向學弟道歉。

對此，高雄市教育局今天透過新聞稿回應表示，針對此事，教育局獲報後已啟動府級調查及輔導機制，針對涉案學生與相關師長等責任，若有違失，將嚴格追究。

教育局說明，這則網路流傳影片，當事人動手行為明確，獲報後即要求學校說明處理進度，並啟動府級調查。

校方說明，13日上午接獲轄區派出所通知，進行校安通報，15日上午召開霸凌因應小組會議，決議受理調查，並依校規處理及啟動學生輔導機制。

教育局指出，教育局14日聯繫影片中雙方當事學生的家長，儘管動手學生已致歉，但仍需進行相關輔導機制，且校方與教練等人士是否有疏失責任，也會進行調查，若有違失，必將嚴格追究。

教育局重申，無論是何種教育場域，都不允許出現霸凌行為，也要求教育者以身作則，落實反霸凌，保障學生權益。

影片 教育局 霸凌 高雄市

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