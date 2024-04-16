全教總籲提高私校退撫等3訴求 立委提案聲援

全教總今日召開記者會，向520新政府喊話，盼談檢討退撫制度，包括社會保險應免納所得稅、私校退撫費率提高到15％等。國民黨立委也出席記者會聲援，表示支持全教總訴求，且修法已正式提案連署完成。

全教總理事長侯俊良表示，民國106年公布退撫新制改革，依法5年內考試院應該會同行政院檢討年金永續。至今已近7年，既然政府不做、立法院就應該來為退休制度做檢討，接下來520新政府上台，全教總針對退撫的錯誤政策提出3個法案訴求。

侯俊良直指社會保險應免納所得稅，相對職業年金和自購的商業保險都有免稅規定，強制的公保、勞保竟然沒有免稅，還執行這麼多年，可說是行政的怠惰。再來是應返還公教年資補償金，補償金是政府在民國84、85年的年金改革中，為了補償公教人員的損失，由政府預算編列的，但105年的年改竟將補償金去除，且軍人繼續保留給予。侯俊良強調，這麼多年都沒有人檢討，不合乎公平正義。

侯俊良也提出，私校退撫費率應提高到15％，112年新的公教人員採用確定提撥制、提撥率為15％，同樣採確定提撥制的私校退撫，面臨一樣的保障不足和長壽風險的問題，退撫提撥費率卻僅有12%，形同是對私校教師的不公平對待。出席聲援的國民黨立委柯志恩同樣身為私校教師，她強調自己在私校服務、和公立學校的老師一樣認真，退撫制度不應有公私立差別，因此同樣支持私校退撫費率提高到15％。

國民黨立委賴士葆表示，國民黨已經針對全教總提出的3個訴求正式提案、連署完成。國民黨立委洪孟楷在記者會上表示，每次討論年金改革，綠營網軍、側翼就鋪天蓋地出沒，扣上「反改革」的大帽子，但如果政策有錯誤或與當初設計有落差，本來就應檢討。過去年金改革沒有考量物價上升、痛苦指數增加，難道沒有檢討空間？