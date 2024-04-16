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學輔法修法 教師盼增專輔人力

聯合報／ 記者李芯／台北報導

新北市去年發生國中生割頸案後，各界關心學校輔導資源問題，因「學生輔導法」明定二○一七年起，應每五年進行檢討，立法院教育及文化委員會昨召開修法公聽會。教學現場教師在公聽會提到，現行校園專輔人力要開設高關懷班、處理霸凌和性平事件，還需進行家訪，工作量非常大，無論新進或資深老師都難兼顧，應增加員額。

學輔法修法公聽會中，與會人員關注攸關員額編制的法條第十、十一條。安溪國中輔導主任吳俊叡舉例，若一個學校配兩名專輔人力，每天七節課、約談七名學生，一周總共可約談七十人次，「這樣真能解決現場問題？」他指出，專輔老師仍須開設高關懷班、處理霸凌和性平事件，甚至進行家訪，無論大學剛畢業的老師，或在教學現場待十年的專輔老師，可能都難以兼顧。

全教總副理事長何俊彥指出，目前國小專任輔導教師員額是廿四班以下的學校，每校一人，全國超過七成學校僅一人；國中每十五班一人，一半以上的國中全校僅一人，專輔教師個案管理壓力大，有些學校甚至只能聘用代理教師。

台灣輔導與諮商學會秘書長蘇盈儀指出，國小階段人力捉襟見肘，員額尚未補足，且「特殊教育法」修法後，專輔老師實質承接特教學生比例暴增。國中階段則是接受心理輔導的學生倍增，高中階段為情緒困擾、精神疾病好發階段，建議專輔教師需調整到國小班級數十五比一、國中十二比一、高中十比一。

學校也有具臨床心理師、諮商心理師或社會工作師證書的專業輔導人員，支援處遇性輔導工作。全教會專業發展中心執行長葉蕙芬說，許多專業輔導人員必須四處奔波，到各校從事諮商工作，且工作量大，常迫於無奈而在二到三個月內結案，以利重接新個案。約聘的專業輔導人員流動率大，多不願久留，造成輔導人力不穩定。

人力 教師員額

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學生輔導法修法 立委、教師盼增加專輔人力

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