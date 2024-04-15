快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

東海校友「鐵肺會計師」黃鴻隆榮獲全球熱愛生命獎章

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
周大觀文教基金會「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎在東海大學舉行。記者宋健生/攝影
周大觀文教基金會「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎在東海大學舉行。記者宋健生/攝影

東海大學15日攜手周大觀文教基金會舉辦「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎典禮，其中最受人矚目的是，現任誠品聯合事務所所長黃鴻隆，畢業於東海大學會計系，雖小兒麻痺需靠呼吸器維生，但他無懼身體殘缺，仍在會計專業上深造，並且能無私貢獻自己，發光發熱，長年推動社會公益，今年成就獲肯定，榮獲全球熱愛生命獎章。

三敗死神，身體殘缺，但仍活出生命極限，有「鐵肺會計師」之稱的黃鴻隆，曾歷經5次脊椎側彎手術、3次重度昏迷插管，但仍展現對生命熱情。東海大學校長張國恩表示，黃鴻隆是東海大學傑出校友，他不僅在26歲成為當時全台最年輕會計師，更長年推動社會公益，無私奉獻的精神無疑是大眾典範。

周大觀文教基金會指出，全球熱愛生命運動主旨在提倡「和自己好-熱愛自己的生命、和別人好-尊重別人的生命、和地球好-維護地球的生命」。27年來已表揚來自79個國家，共459位熱愛生命獎章得主，今年由東海校友黃鴻隆會計師獲得，值得作為各界典範。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，鐵肺會計師黃鴻隆現任東海大學EMBA企業二代組授課教師、誠品聯合會計師事務所所長，而黃鴻隆還從會計跨入法律，推動《公司法》修正，守護臺灣隱形的冠軍企業。

除此之外，他還邀請多家企業募資成立公益信託基金，贊助國內財經法律環境研究發展，促進建構台灣企業需要的法律財經環境，為台灣企業的永續發展盡一份心力，落實「利他」與「共好」，形成「善的循環」，是一位經營生命，熱愛生命的勇者。

東海大學副校長詹家昌表示，黃鴻隆會計師此次獲獎，不僅是他個人的榮耀，更是東海大學的榮耀，黃會計師雖有殘疾，但在30年前仍脫穎而出，考取會計師資格，這在當時是相當不易的成就，他的身體缺陷絲毫沒有影響。

詹家昌指出，黃鴻隆曾在幾年前獲得傑出校友的獎項，東海擁有15萬名校友，但傑出校友僅有百人，所以他的成就相當令人佩服，目前黃鴻隆也積極回饋母校，在EMBA擔任業師，為學生傳道解惑。詹家昌強調，黃鴻隆對東海大學充滿熱愛，他的熱情已感染了許多人，值得所有東海人學習與勉勵。

東海大學校友、鐵肺會計師黃鴻隆(坐者)榮獲全球熱愛生命獎章。記者宋健生/攝影
東海大學校友、鐵肺會計師黃鴻隆(坐者)榮獲全球熱愛生命獎章。記者宋健生/攝影
黃鴻隆會計師(右)三敗死神，身體殘缺，但仍活出生命極限。記者宋健生/攝影
黃鴻隆會計師(右)三敗死神，身體殘缺，但仍活出生命極限。記者宋健生/攝影

東海大學 榮耀

延伸閱讀

東海火化場冒黑煙 吳世瑋：林佳龍任內所建、11月汰換

東海大學5公頃「智慧碳中和園區」 預期每年吸近2千噸二氧化碳

粉絲透早湧入小港機場 東海銀赫揮別高雄

D&E獨厚台粉！為高雄加碼「披露新歌」還愛上高鐵

相關新聞

動輒得咎怕觸法 幼教團體：正向引導、親師溝通避地雷

「教保相關人員違法事件調查處理辦法」雖然已上路一年多，但多數幼教老師／教保員對規定仍不明白，且多靠口耳相傳，也傳出幼教老...

吹冷氣不愁 高市擴大補助28所高中職及特殊學校電費

高雄市府原本補助全市國中小學、補校的冷氣電費及維護費，市立高中職未納入。教育局長謝文斌今天視察仁武特殊教育學校後宣布利多...

校園割頸案各界盼輔導諮商中心法制化 教育部：有法規限制

立法院教育及文化委員會今天針對學生輔導法召開修法公聽會。教育部學務特教司長吳林輝說，新北市的校安事件發生後，深感學校輔導...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

他們從討厭讀書，到擁有跳級大學程度！中大這樣誘孩子愛上閱讀

面對AI的浪潮，什麼樣的教育才能面對挑戰？由中央大學辦理的非營利實驗教育機構，桃園市趣創者國際實驗教育機構，用興趣驅動學習，讓一群本來不愛看書的孩子，徹底改變，國中一年級的學生程度快速跳級中，直逼大學生了。中大並預估，這群孩子若繼續如此，到國三不少人就可挑戰大學課程！他們也指出，家長若有心想改變家中孩子，有三不與三要撇步，簡單實踐就能引誘他們愛上看書。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。