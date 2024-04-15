東海校友「鐵肺會計師」黃鴻隆榮獲全球熱愛生命獎章

東海大學15日攜手周大觀文教基金會舉辦「2024年第27屆全球熱愛生命獎章」頒獎典禮，其中最受人矚目的是，現任誠品聯合事務所所長黃鴻隆，畢業於東海大學會計系，雖小兒麻痺需靠呼吸器維生，但他無懼身體殘缺，仍在會計專業上深造，並且能無私貢獻自己，發光發熱，長年推動社會公益，今年成就獲肯定，榮獲全球熱愛生命獎章。

三敗死神，身體殘缺，但仍活出生命極限，有「鐵肺會計師」之稱的黃鴻隆，曾歷經5次脊椎側彎手術、3次重度昏迷插管，但仍展現對生命熱情。東海大學校長張國恩表示，黃鴻隆是東海大學傑出校友，他不僅在26歲成為當時全台最年輕會計師，更長年推動社會公益，無私奉獻的精神無疑是大眾典範。

周大觀文教基金會指出，全球熱愛生命運動主旨在提倡「和自己好-熱愛自己的生命、和別人好-尊重別人的生命、和地球好-維護地球的生命」。27年來已表揚來自79個國家，共459位熱愛生命獎章得主，今年由東海校友黃鴻隆會計師獲得，值得作為各界典範。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，鐵肺會計師黃鴻隆現任東海大學EMBA企業二代組授課教師、誠品聯合會計師事務所所長，而黃鴻隆還從會計跨入法律，推動《公司法》修正，守護臺灣隱形的冠軍企業。

除此之外，他還邀請多家企業募資成立公益信託基金，贊助國內財經法律環境研究發展，促進建構台灣企業需要的法律財經環境，為台灣企業的永續發展盡一份心力，落實「利他」與「共好」，形成「善的循環」，是一位經營生命，熱愛生命的勇者。

東海大學副校長詹家昌表示，黃鴻隆會計師此次獲獎，不僅是他個人的榮耀，更是東海大學的榮耀，黃會計師雖有殘疾，但在30年前仍脫穎而出，考取會計師資格，這在當時是相當不易的成就，他的身體缺陷絲毫沒有影響。