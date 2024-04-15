國立中山大學第二次徵求推薦校長候選人啟事
一、 本校現任校長任期即將於113年7月31日屆滿，茲依據本校第八任校長遴選委員會作業細則，公開徵求推薦校長候選人。二、 本校校長候選人，除須符合教育人員任用條例及相關法令規定之任用資格外，並須具備下列各條件：（一） 就任校長時(113年8月1日)，年齡未滿65歲。（二） 在學術上著有成就與聲望。（三） 具高等教育之遠見，科技、人文兼顧之胸襟及協調、溝通、規劃之行政能力。（四） 處事公正、能超越政治、黨派利益。在擔任校長期間並不得兼任任何黨職。（五） 有高尚品德與民主風範。三、 本校校長候選人依下列方式之一推薦之：（一） 由校內外十名專任助理教授以上教師連署推薦。（二） 由全國性學術團體推薦。（三） 由本校校友總會或各地區校友會推薦。（四） 由本校校長遴選委員會委員推薦。四、 填妥後之相關推薦表及校長候選人資料表(含電子檔)，請於民國113年4月30日前以下列方式擇一送達，逾期恕不受理:(一) 以限時掛號(截止日以郵戳為憑)寄送至本校校長遴選委員會(地址:804高雄市鼓山區蓮海路70號)。(二) 以電子郵件(以郵件寄送日期為憑)寄送至本校校長遴選委員會電子信箱(NSYSUPSC@mail.nsysu.edu.tw)。(三) 遞交至本校校長遴選委員會 (地址:804高雄市鼓山區蓮海路70號行政大樓7樓人事室)，選擇本方式者請於截止日下午5時前送達。五、 有關遴選辦法、相關資料表格請參閱網址：https://www.nsysu.edu.tw 本校校長遴選專區。
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