國立中山大學第二次徵求推薦校長候選人啟事

伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊，有在以色列台生表示，半夜聽見爆炸聲就和丈夫躲到家中防空洞睡覺。對此，教育部回應，目前在以色列就讀的台灣學生包含交換生在內共計21人，將持續與駐以色列代表處保持聯繫，密切關注我國留學生狀況，提供必要協助。...

2024-04-14 17:05