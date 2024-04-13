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全國國中科創賽測「橋」耐震運輸 新北奪金掛銀

中央社／ 新北13日電

全國國中生科技教育創意實作競賽今天在新北市進行決賽，市府指出，從地震帶思考讓學生設計兼具力與美的安全橋梁，讓運輸車可通過運送貨物。新北板橋國中團隊奪下金、銀牌。

新北市教育局發布新聞稿表示，今天在江翠國中舉辦112學年度全國國中科技教育創意實作競賽－「生活科技組」決賽；來自22縣市65所國中的81支隊伍、共243名選手競技，角逐全國競賽的金牌、銀牌及銅牌等獎項。

教育局指出，今年賽事以「橋」為主題，從台灣位於地震帶思考出發，選手應用在校所學的創意思考、機構與結構、電與控制等知能，設計出以遙控方式讓車輛可運送貨物的橋梁，也測試參賽者隨機應變的能力。

比賽項目，教育局表示，第一階段，須讓運送裝置將一般貨物及特殊貨物送到指定區域；第二階段，使用千斤頂將橋梁往下拉，藉以測得橋梁最大載重。主要是過程中，培養學生自主學習及解決問題能力。

新北市板橋國中參賽選手提到，比賽最困難的非製作與組裝橋梁及運輸車，而是遙控車子的技術，否則貨物無法順利運送到指定地點。

新北市福和國中參賽選手表示，培訓過程扎實，從老師與學長身上學到電路相關知識與解決問題的能力，發現團隊夥伴的合作默契很重要。

教育局指出，競賽結果在傍晚頒獎，金牌由新北市立板橋國中學生汪宥蓁、洪振航、謝筱玫奪冠，銀牌是新北市板橋國中學生簡康晏、林冠任、王翌承奪得，這2個團體指導老師都是李季明。另一面銀牌，由金門縣金湖國中奪得。

3面銅牌獲獎團隊，分別是新竹市立三民國中陳柏臣、馬裕崴、吳苡彤，桃園市立桃園國中蘇旂宥、謝予婕、蔡羽涵，金門縣烈嶼國中蔡佳妤、洪偉程、洪晨瑜。

主辦單位另頒機構結構設計獎，由新北市新泰國中學生余璦儒、楊正厚、陳靖棠獲得，指導老師為黃惠敏、王湘穎。

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