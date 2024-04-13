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113學年學雜費調幅0.61% 大學：漲幅極少「吃頓飯就沒了」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113學年大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.61%。但以私立大學為例，一學期只能調增約300元，「吃一頓飯就沒了」。記者陳正興／攝影
113學年大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.61%。但以私立大學為例，一學期只能調增約300元，「吃一頓飯就沒了」。記者陳正興／攝影

教育部依行政院主計處公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率核算，113學年大專校院學雜費收費基準調整幅度為0.61%。但教育部年年公告，最終能獲調整的學校寥寥可數，私立大學校院協進會理事長何明果表示，換算後每年可調增的學雜費極低，以私立大學為例，一學期只能調增約300元，「吃一頓飯就沒了。」

教育部表示，113學年度學雜費基本調幅上限為0.61%。學校若欲調整學雜費，依規定須完成校內相關資訊及研議公開程序後，得於公告期限內提出申請，經教育部核定後自得辦理學雜費調整。

教育部年年公告大專校院學雜費調整幅度，以112學年為例，調整幅度0.53%；111學年則為0.44%，但過去公、私立學校均抱怨，學雜費調漲幾乎看得到吃不到，去年總計中正大學、聯合大學、南亞技術學院及南開科大4校提出調漲學雜費，但經審議後僅兩校獲許可。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，每年可調整的幅度都太小了，以私立學校每位學生一年學雜費10萬元為例，調整後一年才增加約600元，等於一學期300元，「吃一頓飯就沒了。」公立大學學雜費更低，換算後更只增加一百多元。

何明果指出，學校今年不會向教育部申請調整，但每間私校狀況不一，若學生人數多則還是有差。以一萬人的學校為例，一學期也能增加三百多萬的收益，「多少可能補個水費吧。」

但何明果也建議，既然可調整的幅度甚低，不如教育部均讓各校一同調整、免經教育部審議核定，再開放績優學校可個別申請。

教育部則回應，學雜費調漲議題備受社會關注，大學也需落實資訊公開機制並強化財務籌措能力，教育部除會持續挹注資源協助學校改善教研環境及提升教師待遇外，也會考量學雜費涉及學生與家長負擔能力，和大學充分溝通及意見交換，與各界尋求共識。

教育部 調漲

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