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雲林國中生惡作劇湯桶倒清潔劑 導師試喝也受害 13人就醫無大礙

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，誤食師生初步治療後無大礙，持續觀察孩子身體健康，接下來縣府會督促校方嚴格把關營養午餐，避免學生誤在營養午餐加入異物，來加強防範。圖／本報資料照
雲林縣長張麗善表示，誤食師生初步治療後無大礙，持續觀察孩子身體健康，接下來縣府會督促校方嚴格把關營養午餐，避免學生誤在營養午餐加入異物，來加強防範。圖／本報資料照

雲林縣某國中昨天一名學生惡作劇，將浴廁洗潔劑倒入午餐桶中，造成學生、導師共13人出現不適症狀送醫，經治療、抽血檢查無大礙，陸續返家休息。該名惡作劇學生已由警方依少年事件處理法函送少年法庭審理，校方表示，將召開檢討會議。

據了解，有學生看到惡作劇的學生手持塑膠袋到洗手間裝清潔劑，該班學生昨午餐時有人覺得湯品味道怪異，向導師報告，導師當場試喝，學生說出看到另一名學生疑似在湯桶中倒入浴廁洗潔劑，老師隨即通報學校相關人員，校方立即通報縣府教育處及報警，連同老師共13人不適送醫。

校方表示，因湯品有異味，部分學生未食用，惡作劇的學生見到家長出現，坦承犯行，但動機不明，學校除將不適師生送醫治療，今天也啟動心理輔導機制。該名學生已由檢警介入調查，依少年事件處理法函送少年法庭審理，調查期間該名學生將暫時在家線上學習，學校也會召開檢討會議，防範類似情事發生。

雲林縣長張麗善表示，誤食師生初步治療後無大礙，持續觀察孩子身體健康，接下來縣府會督促校方嚴格把關營養午餐，避免學生誤在營養午餐加入異物，來加強防範。

張麗善 營養午餐 雲林

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