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生活議題融入教材 高齡化支持列特殊加分

中央社／ 台北11日電

教育部近期徵選生活議題融入教學案例，今年度除以食農、勞動、消費者保護、生命教育為4大徵件主題，並以「高齡化支持」為特殊加分，應對台灣面臨的超高齡社會。

教育部今天在台灣師範大學舉辦徵選頒獎典禮及北區研討會，共有7件教案獲獎，獲獎作品以創新教學方式、多元評量策略，激發學生的學習興趣和培養跨域的能力。

新北市重慶國中教師許莉芬開發的「樣樣好」教案獲得特優，她從食安議題切入，進而延伸到善待他人的消費者保護，以及善待環境的環保。課程貫串「問、想、做、評」的素養導向教學目標，強調共同善待身邊的人和環境，追求「樣樣好」的理想目標。

新竹縣博愛國中、竹北國中教師許玉珮、賴怡妏、陳馨怡合作「你老是這樣」教案，同樣獲得特優肯定。課程中透過「化老妝App」引出學生對於老化議題的問題意識，並設計老化體驗活動，藉由訪問家中的長者，讓學生更加深入地了解長者的智慧與家庭文化傳承的價值，進而提出了未來可行的友善高齡方案。

彰化縣南港國小教師陳靜玉、劉智文、賴盈璇的「我愛花椰爺」教案，引導學生認識當地特產花椰菜，並實地參訪菜田、訪問在地農民。課程並設計與社區長者合作，讓學生學習到更多的知識和技能，並在團隊合作中培養社會關懷和合作精神，促進社區互動和交流。

教育部表示，今年入選教案反映對社會中特定群體的關懷和尊重。未來將持續鼓勵教師創新優秀教案，期待看到更多教師們通過創新的教學方式，為學生的全人發展做出更多的貢獻。

教師 教育部

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