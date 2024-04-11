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老師錄取沒來、放棄資格 新北國小幼園教甄增第3次分發

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局昨日公告113學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，今年甄選首次在8月1日後第3次分發。圖為112學年度教甄／新北教育局提供
新北市教育局昨日公告113學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，今年甄選首次在8月1日後第3次分發。圖為112學年度教甄／新北教育局提供

新北市教育局昨日公告113學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，考量過去常發生錄取者未報到、報到後放棄，導致缺額學校只能改聘代理教師，今年甄選首次在8月1日後第3次分發。此外，113學年度教甄備取最後沒錄取考生，應聘新北市國小長期代理教師者，隔年報考新北市教甄初試原始成績增10%。

教育局長張明文指出，近年因工作地點選擇考量，常發生錄取者未報到、報到後放棄，導致遺留缺額，學校只能改聘代理教師。因此，今年教甄首次在8月1日後增加第三次分發，遞補備取生充實各校正式教師人力。

另外，為解決近年來代理教師招考不易，113學年度教甄獲備取的考生，若最終未能錄取，後續應聘擔任新北市國小長期代理教師，隔年報考新北市教甄，初試原始成績增加10%。

教育局指出，為吸引優秀教師任教，近年來國小暨幼兒園教甄也提供多元加分機制，比如保障身心障礙者權益，領有身心障礙證明者初試原始成績增加10%；鼓勵代理教師至偏遠地區學校服務，考生報考偏特組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務偏鄉學校滿1年，初試原始成績加1分；服務於一般地區學校，滿1年初試原始成績加0.5分；具有1張國民小學學科知能評量精熟證書，初試原始成績加2分，最多可加4分。

另為推動本土語及雙語教育，閩、客語能力達中高級以上、原民語能力達高級以上者，初試原始成績1項加2分，最多可加6分；具台灣手語教學培訓及認證者，初試原始成績加2分；近6年英語文能力符合新北市CEFR語言參照架構B2級各項英語檢定考試標準參照表，初試原始成績也可加2分。

教育局表示，今年度國小暨幼兒園教甄簡章，已公告教育局網頁電子公告區、新北市教育人員聯合甄選報名系統，初試及複試皆採取線上報名方式，初試報名自4月26日至4月30日止，歡迎踴躍報考。

新北市教育局昨日公告113學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章。圖為112學年度教甄／新北教育局提供
新北市教育局昨日公告113學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章。圖為112學年度教甄／新北教育局提供

代理教師 教育局

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