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基隆國小新生入學總量管制學校增為3校 實驗可自由選校

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供
基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供

近日正值新學年度國小新生報到，基隆市今年總量管制學校，除原有信義及深美國小外，新增中興國小共計3校，市府推動公立國小新生入學線上報到，家長可多加運用；另辦理實驗教育的八堵、瑪陵與私小，只要設籍於基隆市學區內，都可以自由申請登記，各校登記時間不同，教育處提醒家長注意。

教育處表示，今年入學是年滿6足歲兒童，106年9月2日到107年9月1日出生。基隆市總量管制學校，除原有信義國小及深美國小外，今年度新增中興國小，4月初開始受理家長繳納登記入學相關文件，收件截止日為4月13日。

深美國小4月23日在校網站公告入學名冊；信義國小及中興國小則在4月24日公告，家長們可至學校網站查詢，未錄取學生由學校通知新生家長處理後續事宜。

另實驗教育學校，八堵與瑪陵國小4月12、13日辦理登記；私立輔大聖心高級中學附設國小部的新生登記作業在4月13日到校辦理；私立二信高級中學附設國小部已在3月28日至4月2日以線上方式進行登記。只要設籍於基隆市學區內，都可以自由申請登記。

其餘公立國小的小一新生，以戶籍所在地的學區為主，家長4月11日前收到新生入學通知單後，採線上或到校兩種方式，在4月25日至29日期間，依照各校的新生入學通知單內容，攜帶相關文件於指定時間前往辦理報到登記作業。線上報到網址：https://schoolsoft.kl.edu.tw/new

私立學校部分，聖心高中國小部在4月13日上午9時至12時現場登記，二信高中國小部已在3月28日至4月2日以線上方式進行登記，想就讀私立國小登記以1校為限；如登記人數超過核定招生名額時，聖心將在當天下午1時公開抽籤；二信4月13日在校網站公布錄取名單。

教育處表示，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或打電話到教育處反映，電話：（02）24301505分機104。

基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供
基隆國小新生入學總量管制學校增為3校，實驗可自由選校。圖／教育處提供

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