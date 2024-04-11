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北市學校性平調查費 加碼補助

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市各級學校每年會接獲上千件性平事件投訴，依照流程學校需外聘專業人士調查。有校長表示，一件性平案就常把一年經費花光。教育局今年也提升各級學校補助上限至最低2萬元、最高4萬元。示意圖／本報資料照
北市各級學校每年會接獲上千件性平事件投訴，依照流程學校需外聘專業人士調查。有校長表示，一件性平案就常把一年經費花光。教育局今年也提升各級學校補助上限至最低2萬元、最高4萬元。示意圖／本報資料照

北市各級學校每年接獲上千件性平事件投訴，依流程學校需外聘專業人士調查。有校長表示，一件性平案就常把一年經費花光。教育局今年提升各級學校補助上限至最低2萬元、最高4萬元，局長湯志民表示，明年盼爭取一校最高補助7萬元。

教育局統計，學校通報性平事件案件，分別為民國109年通報1309件、成案103件，110年通報972件、成案172件，111年通報1155件、成案169件，112年通報1503件、成案161件，113年2月以前通報200件、成案3件。

湯志民表示，學校若有通報性平會議，須外聘1到3位的專業人士，1位委員出席費約2000至2500元，教育局每年會提供國小2萬、國中2.5萬元、高中職3萬元補助，但有些學校因案件量龐大，經費不夠用，今年增加至35班以上國小每年2.5萬元、國中3萬元，高中則維持每年每校3萬元，完全中學每年4萬元。

「年初就花光。」有校長表示，性平事件通常開會不是一兩次就結束，有時候一起性平事件，經費就全部都會用完，較大規模的學校一年性平事件更不只有一起，最後還是要動用學校校務基金或額外向教育局申請補助。

綜合企畫科長李素禎補充，學校若經費不夠用，可向教育局申請經費補助。湯志民也強調，能理解校長都希望能為學校增取預算，但「性平事件多不是件好事」，提醒校長換個角度思考，落實性平教育，讓申訴減少，才能從根本解決問題。

教育局 湯志民

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