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台義圖像交流展登場 義大利出版人：我們是真正朋友

中央社／ 波隆那10日電
集結台灣、義大利逾60名圖像創作者的「當兩個海洋相會在波隆那」特展在義大利盛大登場，呈現台灣80本繪本和圖像書等，開幕首日吸引當地民眾翻閱欣賞。（中央社）
集結台灣、義大利逾60名圖像創作者的「當兩個海洋相會在波隆那」特展在義大利盛大登場，呈現台灣80本繪本和圖像書等，開幕首日吸引當地民眾翻閱欣賞。（中央社）

串聯台灣、義大利逾60名圖像創作者，「當兩個海洋相會在波隆那」特展登場，開幕當晚超過500名觀眾與會；義大利策展人高瑞俠表示，展覽象徵台灣與義大利間的友誼，「我們是真正的朋友」。

「當兩個海洋相會在波隆那」（When Two SeasMeet In Bologna）特展開幕晚會於當地9日晚間舉行，不少觀眾甫結束第61屆波隆那兒童書展白天行程，緊接著在晚上趕來觀展；當晚7時至9時，源源不絕人潮持續湧進波隆那考古博物館（Museo CivicoArcheologico）。

「當兩個海洋相會在波隆那」特展，由大塊文化與波隆那Accademia Drosselmeier學會共同舉辦，並由學會創辦人高瑞俠（Grazia GOTTI）及大塊文化董事長郝明義分別策畫「故事之海：大衛．卡利」（A Seaof Stories: DAVIDE CALI）展區及「創意之海：台灣」（A Sea of Creativity: TAIWAN）展區。

高瑞俠與台灣淵源深厚，她自2000年起持續參與波隆那書展評審及顧問工作，台灣創作者多年在波隆那書展大放異彩，她因而熟知台灣圖像出版實力，也曾造訪台灣舉行分享會；此次她與郝明義合作，分別籌畫呈現義大利與台灣圖像創作者作品，另規畫新媒體藝術展區。

郝明義致詞表示，台灣部分可分為41名插畫家及漫畫家區域，還有集結80本繪本與圖像書的展區，展現台灣圖像多元面貌；新媒體藝術展區部分，則希望探問人工智慧技術對圖像世界帶來的影響，這對所有人來說都是關鍵議題。

值得一提的是，這檔展覽在義大利備受矚目，波隆那書展尤為重視，除將「當兩個海洋相會在波隆那」特展的大型立牌放置書展入口，今天上午郝明義與高瑞俠更於書展最大舞台舉行座談，搭配波隆那書展台灣館，讓台灣圖像在波隆那相繼掀起熱潮。

「當兩個海洋相會在波隆那」即日起在波隆那考古博物館展出至5月26日。

創作者 義大利 郝明義

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