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台灣故事登國際舞台「這不是個大使館」返台演出

中央社／ 台北10日電
舞台劇「這不是個大使館」在歐洲4大城市巡演後返台演出，德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）期待觀眾在看戲過程，能藉由表演者的故事，找到自己心中關於台灣的形象。圖／國家兩廳院提供（中央社）
舞台劇「這不是個大使館」在歐洲4大城市巡演後返台演出，德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）期待觀眾在看戲過程，能藉由表演者的故事，找到自己心中關於台灣的形象。圖／國家兩廳院提供（中央社）

國家兩廳院與瑞士洛桑維蒂劇院共製舞台劇「這不是個大使館」，歷經歐洲4大城市巡演後本週返台演出，透過退休大使、國際組織工作者、珍奶世家音樂人，將台灣外交處境搬上國際舞台。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝今天在彩排記者會上分享，「台灣在經歷了這麼多自由跟民主的時刻，我們終於有一個真正代表台灣多元文化、自由風氣的作品來到兩廳院，甚至是世界的舞台，我想這部作品來的正是時候。」

「這不是個大使館」為德國里米尼紀錄劇團導演史蒂芬．凱吉（Stefan Kaegi）2022年於兩廳院駐館期間發展作品。凱吉表示，在近2個月駐館期間，他深入訪問超過70名台灣民眾，包括歷史學家、地質學者、半導體工程師、外交官等，與他分享台灣複雜又奇妙的外交現況。

最後凱吉邀請3名台灣代表參與演出，分別是擁有37年外交經驗的退休外交官吳建國、致力非典型外交途徑的數位外交協會創辦人郭家佑，以及家族為全世界最大的珍珠奶茶原料供應商，本身也是爵士音樂人的王思雅（Debby Wang）。

全劇透過橫跨不同世代的表演者詮釋個人故事，在舞台上模擬一場不存在的大使館開幕，逐步揭開台灣外交挑戰與地緣政治困境。

作品元素也充滿「台味」，不僅將台灣國旗、台北101、街景等原汁原味展現，也置入台灣與國際對話的元素，如近年風靡全球的珍奶成為另類台灣之光，以及用地震及半導體隱喻台灣在國際上的外交地位等。

談及合作心得，導演凱吉說，3名表演者都不是專業演員，在台上分享個人故事與人生，「我們也希望在看戲的過程中，每個人都可以藉由他們的故事，找到自己心中有關於台灣的形象。」

從今年1月起「這不是個大使館」前往德國柏林、奧地利維也納、瑞士巴塞爾及洛桑等帶來15場演出，獲國際熱烈迴響。許多觀眾在演出結束後留下來與製作團隊交流，有德國觀眾感嘆：「我很驚訝學校竟然沒有教這些，這個作品對完全不了解台灣現狀的人來說，是非常寶貴的一課。」

「這不是個大使館」將於12日至14日在台北國家戲劇院登場，演出亦限量加開席次，邀請觀眾走入劇場，參與這場獨特的外交盛會。

兩廳院 大使館 舞台

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