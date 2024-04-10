全教總籲親職教育假 教育部：納兒少法修法研議

全國教師工會總聯合會今天指出，近年校園暴力事件增加許多，呼籲政府修法強制家長參與親職教育講習，並給予有薪的親職假。教育部表示，會與衛福部一同納入兒少法修法研議。

全教總今天發布新聞稿指出，民國102年校園暴力事件與偏差行為共2.7萬件，較前一年成長6成，受到社會關注。要改善這個問題，應從加強親師合作著手。

全教總指出，今年在「公共政策網路參與平台」提案，要求政府修法，對學校難以管教的學生，應課予家長管教義務，以行政罰方式強制參與親職教育講習或課予罰鍰，短短幾天就獲得3700餘份附議，可見有極高的社會共識。

全教總也呼籲朝野立委修正「性別工作平等法」第20條，增訂「親職教育假」，一年一天且不扣薪水，保障受僱者參與子女學校事務的基本權益。

對此，教育部以文字回應，已於3月11日徵詢提案單位、衛生福利部及相關權責機關意見後，將提案轉給衛生福利部，納入後續「兒童及少年福利與權益保障法」相關修法研議。

衛生福利部日前也在「公共政策網路參與平台」上回應，目前正檢視兒少法，研議修正偏差行為兒少的預防與輔導措施，強化各權責機關輔導機制及父母、監護人的配合義務。