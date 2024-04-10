中金院海外微留學全額贊助4菁英生赴西英格蘭大學 一圓英倫留學夢

中信金融管理學院（下稱「中金院」）每年在產學合作夥伴中國信託商業銀行(下稱「中信銀行」)的支持下舉辦「海外微留學」計畫，遴選菁英生提供全額獎助學金赴海外姊妹校進行為期半年的微留學。今年的海外微留學計畫首度與英國的西英格蘭大學合作，獲選的4位菁英生分別為財務金融學系陳允柔、人工智慧學系周慕喬、財經法律學系房宥鈞及洪詩媛，不僅能一圓英倫留學夢，搭配兩校簽定的雙聯學制合作，四位菁英生畢業將同時取得中金院與西英格蘭大學的雙學位，讓職涯發展起點更具國際競爭力。

中金院人工智慧學系周慕喬 (左起)、財經法律學系房宥鈞、財務金融學系陳允柔、及財經法律學系洪詩媛於今年1月正式展開西英格蘭大學的微留學生活。 圖／中信金融管理學院 提供

配合西英格蘭大學的開學時間，陳允柔、房宥鈞及洪詩媛於1月飛往英國布里斯托，與已在該校完成半年交換生學習的周慕喬會合，一同展開微留學生活。房宥鈞分享，他初到英國時最先要面對的挑戰是適應與臺灣截然不同的天氣變化、生活步調、飲食習慣以及獨立學習處理日常的瑣事，「我花了兩週才逐漸習慣!」他強調，但這學習獨立的過程中也讓他發現自己越來越有自信，面對各項生活與課業上的問題也更加游刃有餘。

「我以前很少在課堂上回答問題，甚至主動提問。」陳允柔說，西英格蘭大學上課模式強調學生獨立思考的能力，她說，必須成為主動汲取新知的學習者，而非被動的吸收者，她從過去等待答案的學生，到現在積極利用課後時間蒐集資料、閱讀文獻，也更常泡在圖書館學習，心態的轉變，是她來到這趟微留學最重要的收穫之一。

運用學海飛颺獎學金與交換生計畫，再搭配中金院的海外微留學，周慕喬得以在大四這年為自己實現一整年的海外留學，讓他的學習足跡不只在英國，還能利用假期到歐洲其他國家旅行和體驗，藉此擴展國際視野，啟發他對更多新事物探索的渴望，他強調，此趟英國留學之行將是人生中最難忘的回憶之一，也將成為探索世界的起點，期待未來能去往更多不同的地方，為自己寫下更多新故事。

周慕喬運用學海飛颺獎學金與交換生計畫，搭配中金院的海外微留學，為自己爭取到一整年的海外留學之行。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院微留學推動已邁入第7年，至今已選送20位菁英生赴美國、日本、法國、英國等知名學府學習最新國際趨勢，體驗跨國文化，畢業還有機會通過就業媒合，加入中國信託金控的大家庭。此外，中金院還有海外見習、交換學生、五年一貫雙聯學位等多元的國際育才機制，並提供優渥的獎助學金，鼓勵學生勇敢走出舒適圈，與世界接軌，成為最具跨國競爭力的國際智慧金融家。

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