教改30年／前教長郭為藩 籲開全國教育會議

準總統賴清德曾於競選期間回應教育團體，指未來除定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式會議或網路論壇，由於四一○教改今天剛好屆滿卅年，教育部前部長郭為藩、清大前校長賀陳弘昨日協同十多個教育團體公開呼籲賴清德勿忘選前承諾，應盡快召開「第九次全國教育會議」，納入就職後重要施政目標。

中華民國私立學校文教協會、中華民國高級中等學校校長協會、台灣教育智庫等十多個教育團體昨共同發聲明，呼籲召開全國教育會議。賀陳弘強調，面對全球化競爭、科技發展，以及國內少子化、老齢化、產業轉型人才需求，國內從國教到高教，甚至技職乃至於社教都同時面臨巨大挑戰，確實必須重新盤點下一階段教育政策大方向。

郭為藩：對教育體系健檢

郭為藩表示，全國教育會議是教育體系的健康檢查，邀請各專業會診把脈，診斷後對症下藥來設法治療或改善體質，也激起社會對教育的關心。

教育部前高教及技職司長、現台灣教育研究院社長黃政傑則說，近年部會多是發生問題後才解決、零星處理，已好一段時間未針對整體教育問題和社會變遷做系統性檢討。過去召開過八次全國教育會議，皆是政府因應社會及國際情勢變遷、轉型提出，但現在距離二○一○年第八次會議已有十四年之久。

黃政傑也提到，全國教育會議大概需兩年時間做會前準備，才能找出各級教育議題，於會上討論改進方向並得出結論，進而成為政府未來施政、預算編列的依據。

歷次全國教育會議 圖／聯合報提供

全教總昨也在四一○教改前夕，盤點過去卅年來教育現場的多項問題，包括當年教改主張「落實小班小校」，如今公立學校每班人數仍高達卅五人，廣設高中、大學的政策，則帶來技職弱化、技職人才斷層等問題，期盼新政府、新國會能務實面對。

對於是否召開全國教育會議，全教總文宣部主任羅德水說，雖肯定透過會議讓政府廣聽意見、進行對話，但少子女化、班級師生比、私中補助，甚至是雙語政策等，「如果現在這麼明顯的錯誤都不改了，開全國教育會議有用嗎？」憂心全國教育會議變成「大拜拜」。