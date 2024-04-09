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台南大學學生會提告前會長侵占、背信 要求司法儘快偵辦

聯合報／ 記者黃宣翰周宗禎黃宣翰／台南即時報導
警二分局表示，台南大學第16屆學生會提告第14屆洪姓學生會長，相關學生會公款使用部分涉侵占、偽造文書、背信等罪嫌。聯合報系資料照
警二分局表示，台南大學第16屆學生會提告第14屆洪姓學生會長，相關學生會公款使用部分涉侵占、偽造文書、背信等罪嫌。聯合報系資料照

台南大學第16屆學生會上午發出「這次我們堅守捍衛經費」聲明，指前兩屆學生會帳目不明，透過學校聯絡前兩屆會長出面解決，第15屆會長承諾再調解；但第14屆會長沒出面，因而上月到警二分局提告侵佔等罪嫌、呼籲「應勇於承擔面對任內重大款項不明問題」、期盼台南市檢警能儘快偵辦處理。

據了解，洪姓前會長認為相關決算金額由學生各級幹部決議，並由總務部同學製作決算書，均經大家共同確認無誤後公告，相關金額無誤且無所控告情事。警方則表示調查後將全案移送檢方偵辦。

校方表示，學校尊重學生會自主，不會介入干涉內部事務運作；但考量學生有可能不一定了解相關行政程序、會計項目核對還有相關法令規章，這部分學校會基於輔導立場，提供較嚴謹專業意見協助。會再詳細了解第14屆和第15屆之間的交接問題，初步了解第15屆與14屆交接時並沒有提出異議。

這封「致學生以及全國關注學生自治夥伴」的聲明稱：為釐清第15屆經費實際狀況，再往前一年查核第14屆經費，卻發現第14屆款項不明金額比第15屆更多。除將相關情況於過年前後提供學校，三月初請學務長了解，希望透過學校聯繫前兩屆學生會長出面解決。

學校回覆第15屆學生會長有意願再次調解，而第14屆學生會長無法到場，由學校轉吿表示有關學校補助款部分，因都是學生會代墊款，經與學生議會協議，代墊款項支出及收入不列決算表，且其任內期間的預算及決算都是與議會開會討論後確認無誤，對此文件並無印象。

學生會聲明，台南大學歷屆學生會交接時都有移交清冊，其中重要電子檔案就包含決算書，而依據「大專校院學生會運作原則」需要將帳冊移交，唯獨第14屆移交第15屆卻未有移交清冊。第14屆學生會決算書主要表、綜計表帳面上約有18萬元款項落差，而實際對帳查核仍應有10萬左右不明款項。

學生會表示，很遺憾前二屆都有款項不明狀況，不論擔任何種學生代表都應以學生權益為第一優先考量。「違法不僅是玷汙南大百年師培名號，更有負學生的期望。」

警二分局稍早表示，台南大學第16屆學生會3月24日到分局南門派出所，提告第14屆洪姓學生會長相關學生會公款使用部分涉侵占、偽造文書、背信等罪嫌，稱110學年決算表內容與匯款憑證項目不符，相關金額約13萬餘元。警方將在調查後移請台南地檢署偵辦。

台南大學學生會提告前會長侵占、偽造文書、背信，要求司法儘快偵辦。記者周宗禎／翻攝
台南大學學生會提告前會長侵占、偽造文書、背信，要求司法儘快偵辦。記者周宗禎／翻攝

偽造文書 台南 提告

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