白讀了？他多花兩年念研究所薪水仍然只有4萬初 網秒揭盲點

出社會一段時間後還有必要離職去念研究所嗎？日前有一名網友發文表示，自己大學畢業曾在私人公司工作過一陣子，薪水比4萬初高一些，結果現在碩畢找到的工作才4萬初，不解自己「花了兩年念研究所的意義到底在哪？」引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以「碩畢薪水還只有4W初是正常的嗎？」為題發文，他表示，自己剛從國立成功大學畢業，正在找工作，念的是公衛研究所主修心理健康領域，上網找了許多工作，設定碩畢資格，薪水大概在3-4萬左右。

原PO透露，他不後悔去念研究所，因為這段期間內增加不少視野，也認識不少很優秀的同學和教授，不認為這段期間沒有收穫，也許在未來可以間接幫助到自己也很難說，雖然學歷在現階段來說確實幫助不大。

原PO表示，最近面試了政府衛生局的相關工作，條件需要碩士畢業，領域跟自己念的相關，但薪水只有4萬初，還一年一聘，聽以前待過類似工作的前輩說事情很多很雜，唯一好處是離家近。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「產業問題，舉凡理工、商科以外，念碩基本CP值爆低，尤其執照系，錦上添花而已，有執照才是王道」、「沒讀碩的話，連四萬都沒有」、「讀雜系就是這樣啊」、「公衛不就那種薪水嗎？正常發揮而已啊」、「認真說很多碩畢未必有4萬初」、「科系問題啊，沒什麼好懷疑的，冷門科系就是這個價」。

也有不少網友表示「讀研究所的意義是對學術有所貢獻，而不是能不能提高就業薪水」、「就一堆人逃避現實跑去讀碩，不提早規劃自己的未來，等到碩畢了才發現跟沒讀的薪水差不多才在哭，當初怎麼不先研究就業市場的價碼」、「正常阿，不是理工科學士畢大多都三萬多，碩士畢大概都四萬多」、「門檻不高的工作很正常，想要高薪，就要提升自己能力，找門檻高的工作」。