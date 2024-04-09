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回響／私校退場潮 教部：補助學生轉學安置費

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

教改引發私立大專退場潮、學歷貶值、技職教育崩壞等問題。教育部回應表示，已提出「私立高級中等以上學校退場條例」，定有查核預警學校及審認專案輔導學校機制，另設立「私立高級中等以上學校退場基金」，補助學生因轉學安置額外費用、墊付重組董事會的法人維持學校正常運作及解散清算費用。

教育部也建置「教育部大專教師人才網」，提供教師查詢大專校院相關職缺，並推動「人力躍升培訓及媒合計畫」，提供高階人才媒合轉介服務。退場條例也明定，教育部擇定的安置學校，在財務、教學品質及生活輔導等都須優於退場學校，維護學生受教權。

教育部說，依專輔學校停招後相關在校生分發辦法，定有分發學校選定原則、分發方式、學分抵免、畢業條件及其他相關事項，另學生因轉學所衍生的交通或住宿費用，以及分發學校因協助學生分發所衍生的額外教師鐘點費、導師職務加給、學雜費收入差額等，得向教育部申請補助。

教育部重申，退場學校賸餘校產依退場條例，得捐贈予退場基金、中央機關、公校或地方政府，維護校產公共性，並促使校地有效活化及運用。

為增加生源，教育部則已規畫擴大招收外籍生，包括設立國際專修部、推動產學攜手合作僑生專班生源擴增計畫和海青班學位班，提供學生華語先修制度、推動華語教育二○二五計畫等。

教育部近十年也規畫多項培育技職人才政策，包括第一、二期技職教育再造計畫、發展典範科技大學計畫、第三期科技校院教學卓越計畫、新南向技職人才計畫、技專校院高等教育深耕計畫等，投入總經費約九五三億元，會持續強化推動技職教育相關措施。

教師 教育部 華語

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