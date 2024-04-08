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遭批無預警要求學生搬離宿舍 台北大學千字文回應

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台灣學生聯合會理事長翁歆媃（左起）、民進黨立委陳培瑜、范雲、國立台北大學台北校區學生會長陳庭楚以及北大學生代表上午前往教育部前，抗議學校宿舍改建一意孤行。記者曾原信／攝影
台灣學生聯合會理事長翁歆媃（左起）、民進黨立委陳培瑜、范雲、國立台北大學台北校區學生會長陳庭楚以及北大學生代表上午前往教育部前，抗議學校宿舍改建一意孤行。記者曾原信／攝影

台北大學學生會今與立委范雲開記者會，批評男一舍、女一舍住宿生兩周前被校方通知要搬遷至合江宿舍，原本整修這兩間宿舍的6200萬元預算無預警遭停止執行。北大校方今聲明表示因住宿率減少、整修效益不高、合江宿舍屋況較佳等原因盼學生搬遷，後續將與住宿生持續溝通。

台北大學學生會今天在教育部門口開記者會，立委陳培瑜、范雲到場聲援。北大北校區學生會長陳庭楚指出，該校去年10月召開校務基金管理委員會時，通過一筆6200萬元的預算來整修男一舍、女一舍，結果3月29日再次開會時學校在「前次決議執行情形」要停止執行這筆預算。質疑從50年屋齡宿舍搬到屋齡43年合江宿舍有比較安全嗎？還批評校長竟說「宿舍不是大學一定要給的」。

北大學校方今提出搬遷理由包括住宿率逐年減少、整修效益不高、合江宿舍屋況較佳、宿舍配置由校方依規統籌盼學生搬遷。而修繕經費則回歸為可運用之校務基金，供校務發展使用。

校方並表示已經先行於3月至合江宿舍現勘並向宿生說明，並非無預警請宿生搬遷。另學生代表將校長的說明理解為議事不中立，深感遺憾。校方並藉機呼籲教育部提高進修學士班補助，以便與日間部學生齊平增加進修學士班辦學資源。

台北大學聲明全文：

臺北大學說明稿

一、搬遷宿舍原因：

（一）住宿率逐年減少：現有男一舍及女一舍近年來住宿率逐年減少，住宿率分別為40％及60％，導致宿舍呈現支出大於收入之短絀情形，因宿舍經費具自償性，在無其他財源挹注超支額度情形下，學校財務有限，且不欲大額整修後調高學生住宿費，因此規劃請宿生搬遷至合江宿舍。

（二）整修效益不高：宿生現住的男一舍完工年度為民國58年、女一舍為62年，皆已逾50年以上，原規劃由校務基金挹注6,200餘萬元進行整修，但上述經費尚未包含建物結構補強，整修後可繼續使用年度有限，且須大幅調漲住宿費，因此於評估後終止整修計畫。

（三）合江宿舍屋況較佳：合江宿舍距離原宿舍不遠，屋況較原宿舍新穎，相關設備使用狀況良好。合計三百餘床，皆可足額提供現有住宿人數申請入住。校長同時請進修暨推廣部評估合江宿舍狀況，如有必要請作合適修繕。進修暨推廣部已就部分設施進行改善，日後將視寢室內床位、衣櫃及書桌使用狀況，規劃更新，盡力提供宿生較為完善住宿環境。

（四）宿舍配置由校方依規統籌：宿舍管理單位每學年依本校住宿輔導與管理辦法相關規定，規劃安排配置適當宿舍空間並予管理。因此學生宿舍配置由校方統籌，期望於考量建物現況、學校財務等情況下，給予宿生合理安排。

二、經費流向說明：

業務單位擬定工程或計畫後，提校管會議決經費之核撥，因此決定案件是否繼續執行或評估終止，仍應由業務單位決定，並於簽准核定後，向校管會報告執行情形，非再須校管會議決。

進修暨推廣部評估後，決定暫停原宿舍整修並簽准核定，於3月29日校管會上說明執行情形。原預計整修之經費，於案件終止後，解除限制用途，回歸為可運用之校務基金，供校務發展使用。

三、與住宿生溝通過程：

校方規劃於學期結束、學生住宿期滿時，在7月開始搬遷宿舍，已經先行於3月中請宿舍服務委員到合江宿舍現勘，3月26日晚間於宿服委員例會再次向宿生說明，因此事先已向宿生說明，且非立即且無預警請宿生搬遷。後續也將持續與宿生溝通說明集中住宿及搬遷事宜。

四、校長主持議事：

依據本校校務基金管理委員會組織辦法，校長為當然委員並任召集人，因此除主持會議，也應在會議上與其他委員共商議案。對於代表提問，校長作為綜理全校事務的最高負責人，若有需要必須親作說明。當天學生代表三度提問，校長除指示相關單位回應外，亦親自向學生代說明其他臺北校區學生對宿舍的需求的意見，以及敘明未來校舍使用規劃，期盼學生代表考量同學不同住宿需求及負擔能力、學校現有財務狀況等綜合因素，讓校舍作最有效率使用。校方對於學生代表將校長的說明理解為議事不中立，深感遺憾。

五、呼籲教育部提高進修學士班補助：

校方也建議，教育部提高每位進修學士班學生的補助經費額度，以便能與日間部學生齊平，增加進修學士班辦學資源。

住宿 宿舍 教育部

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