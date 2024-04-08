遭批無預警要求學生搬離宿舍 台北大學千字文回應

台北大學學生會今與立委范雲開記者會，批評男一舍、女一舍住宿生兩周前被校方通知要搬遷至合江宿舍，原本整修這兩間宿舍的6200萬元預算無預警遭停止執行。北大校方今聲明表示因住宿率減少、整修效益不高、合江宿舍屋況較佳等原因盼學生搬遷，後續將與住宿生持續溝通。

台北大學學生會今天在教育部門口開記者會，立委陳培瑜、范雲到場聲援。北大北校區學生會長陳庭楚指出，該校去年10月召開校務基金管理委員會時，通過一筆6200萬元的預算來整修男一舍、女一舍，結果3月29日再次開會時學校在「前次決議執行情形」要停止執行這筆預算。質疑從50年屋齡宿舍搬到屋齡43年合江宿舍有比較安全嗎？還批評校長竟說「宿舍不是大學一定要給的」。

北大學校方今提出搬遷理由包括住宿率逐年減少、整修效益不高、合江宿舍屋況較佳、宿舍配置由校方依規統籌盼學生搬遷。而修繕經費則回歸為可運用之校務基金，供校務發展使用。

校方並表示已經先行於3月至合江宿舍現勘並向宿生說明，並非無預警請宿生搬遷。另學生代表將校長的說明理解為議事不中立，深感遺憾。校方並藉機呼籲教育部提高進修學士班補助，以便與日間部學生齊平增加進修學士班辦學資源。

台北大學聲明全文：

臺北大學說明稿

一、搬遷宿舍原因：

（一）住宿率逐年減少：現有男一舍及女一舍近年來住宿率逐年減少，住宿率分別為40％及60％，導致宿舍呈現支出大於收入之短絀情形，因宿舍經費具自償性，在無其他財源挹注超支額度情形下，學校財務有限，且不欲大額整修後調高學生住宿費，因此規劃請宿生搬遷至合江宿舍。

（二）整修效益不高：宿生現住的男一舍完工年度為民國58年、女一舍為62年，皆已逾50年以上，原規劃由校務基金挹注6,200餘萬元進行整修，但上述經費尚未包含建物結構補強，整修後可繼續使用年度有限，且須大幅調漲住宿費，因此於評估後終止整修計畫。

（三）合江宿舍屋況較佳：合江宿舍距離原宿舍不遠，屋況較原宿舍新穎，相關設備使用狀況良好。合計三百餘床，皆可足額提供現有住宿人數申請入住。校長同時請進修暨推廣部評估合江宿舍狀況，如有必要請作合適修繕。進修暨推廣部已就部分設施進行改善，日後將視寢室內床位、衣櫃及書桌使用狀況，規劃更新，盡力提供宿生較為完善住宿環境。

（四）宿舍配置由校方依規統籌：宿舍管理單位每學年依本校住宿輔導與管理辦法相關規定，規劃安排配置適當宿舍空間並予管理。因此學生宿舍配置由校方統籌，期望於考量建物現況、學校財務等情況下，給予宿生合理安排。

二、經費流向說明：

業務單位擬定工程或計畫後，提校管會議決經費之核撥，因此決定案件是否繼續執行或評估終止，仍應由業務單位決定，並於簽准核定後，向校管會報告執行情形，非再須校管會議決。

進修暨推廣部評估後，決定暫停原宿舍整修並簽准核定，於3月29日校管會上說明執行情形。原預計整修之經費，於案件終止後，解除限制用途，回歸為可運用之校務基金，供校務發展使用。

三、與住宿生溝通過程：

校方規劃於學期結束、學生住宿期滿時，在7月開始搬遷宿舍，已經先行於3月中請宿舍服務委員到合江宿舍現勘，3月26日晚間於宿服委員例會再次向宿生說明，因此事先已向宿生說明，且非立即且無預警請宿生搬遷。後續也將持續與宿生溝通說明集中住宿及搬遷事宜。

四、校長主持議事：

依據本校校務基金管理委員會組織辦法，校長為當然委員並任召集人，因此除主持會議，也應在會議上與其他委員共商議案。對於代表提問，校長作為綜理全校事務的最高負責人，若有需要必須親作說明。當天學生代表三度提問，校長除指示相關單位回應外，亦親自向學生代說明其他臺北校區學生對宿舍的需求的意見，以及敘明未來校舍使用規劃，期盼學生代表考量同學不同住宿需求及負擔能力、學校現有財務狀況等綜合因素，讓校舍作最有效率使用。校方對於學生代表將校長的說明理解為議事不中立，深感遺憾。

五、呼籲教育部提高進修學士班補助：

校方也建議，教育部提高每位進修學士班學生的補助經費額度，以便能與日間部學生齊平，增加進修學士班辦學資源。