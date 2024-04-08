學生無預警遭通知搬遷宿舍 立委批北大校方「惡房東」

台北大學男一舍、女一舍住宿生兩周前被校方通知要搬遷宿舍，北大台北校區學生會長陳庭楚今天表示，原本整修這兩間宿舍的預算無預警遭停止執行，學生代表呼籲校方應正視學生意見、公開討論宿舍問題。立委范雲批評，北大校方形同「惡房東」，強調學生宿舍應實現青年的居住正義。

台灣學生聯合會與台北大學學生會今天在教育部門口開記者會，立委陳培瑜、范雲到場聲援。陳庭楚指出，該校去年10月召開校務基金管理委員會時，通過一筆6200萬元的預算來整修現有的男一舍、女一舍，結果3月29日再次開會時，學生會發現學校在「前次決議執行情形」中寫到，要停止執行這筆預算。

內文還指出，現有男一舍、女一舍過度老舊，屋齡已經50年以上，學生要全數搬遷到比較新穎、屋齡43年的合江宿舍。陳庭楚表示，兩周前學校突然「告知」住宿生要搬到合江宿舍，全無討論空間，學生質疑兩間宿舍屋齡僅差7年，真的有比較安全嗎？

此外，陳庭楚在校務基金管理委員會上提出疑問時，北大校長李承嘉表示，宿舍不是大學一定要給的，當陳要發言反駁時，還遭一旁的北大校友總會理事長林錫埼關掉麥克風，而李承嘉竟對此回應：「這不是我的麥克風，是學校的麥克風」，讓他直呼「是小學生嗎？」

北大學生會指控，學校之前曾通過的裝修女二、女四舍的9000萬元預算也是如此，北大三峽校區學生會法務顧問黃聖恩表示，兩案加起來總共有1.5億元預算，都是經過非常嚴謹縝密的規畫，在校務基金管理委員會通過。但要終止計畫沒有經過會議程序，而是以一紙公文就推翻，並且要學生搬走。

范雲直言，北大校方好像「惡房東」，她強調大學並非營利事業，不該用學費、盈利的思維來思考，而學生宿舍本來就應該實現青年的居住正義。她也提及大學法應修法提升學生代表比率，不能再任由大學校長像皇帝一樣傷害學生自治。

黃聖恩呼籲，北大校方應正視學生意見，針對兩校區宿舍興建、修繕問題公開和學生討論。台學聯理事長翁歆媃也點名李承嘉應就歧視言論向學生公開致歉，學生是校園的絕對多數，民主校園不該專權。

黃聖恩提及，本案應適用教育部的「新宿舍運動」，但日前監察院已提醒計畫執行狀況很糟糕，教育部高教司必須調查各校的執行情況，並了解是不是新宿舍運動條件太嚴格，讓各校想動也動不了，還是只是台北大學便宜行事。