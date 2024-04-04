花蓮強震釀北市多校舍受損 議員批改建經費失衡

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昨天花蓮強震，國民黨北市議員游淑慧表示，北市多所校舍受損，但改建預算太少且失衡。教育局指出，民國112年評估推動校舍改建34案，平均每年編列經費40億元。

花蓮昨天發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台都能感受明顯搖晃；北市多處建物、校舍等受損。

游淑慧今天在臉書（Facebook）發文表示，昨天地震後，立即與教育局了解各校受損狀況，因為台北市的國中小校舍普遍來說都太老舊。

目前第一時間的回報，教育局同時處理景美女中，誠正國中、師大附中、民族國中、稻江商職、大安高工等較嚴重已停課學校，也已接獲77件回報學校校區老舊有損傷情事，包括幼兒園也在處理當中。

游淑慧指出，去年就曾當面數次向台北市長蔣萬安質詢及建議不要與前台北市長柯文哲一樣，只把數百億大量預算投入在傳統市場改建，要轉向投入老舊校園改建。

她表示，目前台北市教育局所屬公立學校校舍共1520棟，其中約6成屋齡超過40年，其中老舊還是海砂屋的共196棟，雖已補強173棟，但這些屋齡超過公有建築耐用期限50年的老危建築，其實應該直接改建，而不是像丐幫一樣，不斷補丁加強。

游淑慧指出，教育局雖說明未來全市改建預算會從柯市府時期每年20多億元提升到未來30至40億元，但相對一個魚果市場改建案搞到190幾億元，「市民覺得預算配比合理嗎」。

她表示，昨天有許多學校的學生被要求在操場上集合避難幾個小時，在這麼多學生都還沒有安全教室可以上課的時候，魚批發市場改建追加經費的目的之一是包括設置觀賞魚展示及販售處，她覺得很荒謬。

對此，教育局回應指出，北市學校每年進行校舍安全檢查，初步篩選「屋齡高於50年校舍」或「過去3年有2次以上大範圍剝落校舍」優先納入評估標的，並將材料劣化情形納入考量，例如混擬土中性化、氯離子含量及混擬土剝落情形。

教育局表示，112年評估推動校舍改建計有34案，其中4案已於112年完工，13案施工中、11案規劃設計中，114、115年將啟動新案件6案。

教育局指出，蔣萬安指示加速辦理以維護校園安全，除將規劃設計由2至3年提早為1至2年，施工期程也應如期，並同時要求教育局爭取多元預算來源，例如平均地權基金或中央補助款，以期增加改建校數。

北市目前評估規劃到115年是34案，每年會再評估往前推進，平均每年編列經費40億元。加速規劃設計期程方式，除請設計建築師加速圖說製作，需求的底定也是關鍵之一，因此會請學校在一定期限內，確認定稿設計圖說，避免多次需求變動衍生設計圖說修改所需增加的時程，另有關都市設計審議及建築執照等行政流程，也需要跨局處予以協助，以加速審議流程。

另外，在工程發包部分，應給予合理工期，以爭取廠商投標意願，加速決標，並於施工階段，依據預定計畫執行，若有施工介面或交通動線等問題，應藉由行政單位跨單位協調，讓工程如期完成。