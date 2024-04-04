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校園兒少處分 將公告加害者名

聯合報／ 記者李芯／台北報導
衛福部表示，未來所有的校園兒少法通報事件，若調查屬實，均會回報社政機關以便家長查詢。 示意圖。本報資料照片
衛福部表示，未來所有的校園兒少法通報事件，若調查屬實，均會回報社政機關以便家長查詢。 示意圖。本報資料照片

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校園若發生兒少案件，多是回歸校園做行政調查、處分，但因現行規定，沒有要求要將校園的調查結果回送社政裁罰，導致出現即便調查屬實，卻無法像其他經兒少法裁罰後的案件一樣，公告加害人姓名，甚至加害人還可以繼續待在教育界，民進黨立委陳培瑜、林月琴、郭昱晴昨也為此呼籲，要求改善，補上兒少權益的破網。

對此，衛福部表示，目前已經修正相關規定，將成立裁罰的社政單一窗口，未來所有的校園兒少法通報事件，若調查屬實，均會回報社政機關以便家長查詢。

陳培瑜表示，去年協助揭露連江縣一名角力教練，涉嫌多次對年僅十六歲的女選手性騷擾，且該案當年曾召開性平調查，也有處分記過一次，換句話說，性騷擾案調查屬實，但加害人卻依然可以在教育界、體育界，就近造成被害人的壓力，未見兒少法裁罰。

陳培瑜表示，這種狀況並非個案，根據兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法，校園中如發生符合兒少法通報要求的事件，會回歸校園行政調查。但因相關規定沒有要求將校園的調查結果回送社政機關，導致即便教育行政端調查屬實，也做出記過、停聘、解聘、不續聘等處分，卻因社政機關對調查結果毫無所悉，無法做出兒少法的裁罰。

陳培瑜表示，經兒少法裁罰後，能公告加害人姓名讓家長查詢，但在校園中，即便行為已經符合兒少法裁罰的標準，也會因為社政機關未追蹤與裁罰，造成家長們查詢時的盲區。盼可以落實兒少法通報、裁罰執行機制，當作送給孩子們的兒童節大禮。

林月琴則表示，有體罰或霸凌學生紀錄的教師，會被列入不適任人員通報及查詢系統，但該網站非公開，呼籲教育部研議國小以上違規教師是否要公告姓名。

衛福部保護司長張秀鴛說明，已於日前完成相關通報、裁罰與列管機制的修正，往後發生校園場域的兒少不當對待事件，會由學校組成調查小組，調查屬實後要回頭將結果告知社政窗口，依兒少法裁處後，便會登錄上公開查詢系統。

教育單位的不適任教師系統也會定期與衛福部的系統介接勾稽，目前系統已建置完畢。

兒少法 教師 校園

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