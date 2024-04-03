大漢技術學院突襲式宣布停辦 教團籲教育部解散董事會

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今花蓮發生規模7.2強震，但大漢技術學院仍推派兩名教師代表北上與高教工會召開記者會，工會表示，大漢技術學院淨資產仍有10億元，多是來自政府歷年補助、學生學雜費收益，以及民間捐款，但日前董事會突襲宣布停辦，後續欲改辦其他事業「發退場財」，呼籲教育部依私校法72條第2項第2款，依法解除董事職務，讓有心辦學者接手學校。

高教工會組織部主任林柏儀表示，大漢技術學院雖因地區限制學生數不多，但素來沒有財務問題，也非教育部列管的專案輔導學校，但二月底校方召開校務會議，下午2點半開會，短短三分鐘內董事會即宣布欲停辦學校，2點50分，董事會主動發新聞稿對外宣布，未提出停辦計畫，形同在校務會議「過水」，毫無溝通誠意。

高教工會質疑，大漢技術學院淨資產仍有10億元，董事會已在台中設立分部，疑有不當利益輸送，欲把花蓮校本部的教職員清空、學生移除，改辦其他事業，將歷來由公家、學雜費挹注的10億資產直接變成私產。

林柏儀談到，大漢技術學院恐是私校退場條例111年三讀上路後，明目張膽規避校產歸公的首例，若教育部放行，未來私校恐有樣學樣，於學校被列入專案輔導前就自行先宣布停招、停辦，將累積的鉅額資產透過改辦變為私產，一定要出面抵制。

高教工會大漢分部召集人陳建宏表示，董事會若已無心辦學，應尋找辦學有方者接掌大漢，在於大漢是花蓮高等教育進修部的唯一升學管道，惡意停辦形同沒收學生的就學權益。再者，大漢屬於全花蓮人，不是私人機構的資產，花蓮縣政府亦責無旁貸，應與中央推動公私併或私私併，教育部也應向花蓮民眾負責。

大漢技術學院教師王世忠也談到，董事會「突襲」校務會議，形同扼殺花東學生的學習管道，大漢技術學院多少擔負了地方弱勢生的教育責任，若停辦，花東學子要去哪裡就學。且董事長去年才發下豪語，稱即便全國私立大專校院都倒閉，大漢也是最後一間關門的學校，「現在直接講停辦，過去說的算什麼？」更懷疑教育部技職司配合董事會同流合污，「難道司長、副司長是董事會的小弟和小妹嗎？」