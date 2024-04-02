​「金濟之國」扮演普及安寧療護形象大使 勇奪21st ATCC全國冠軍！

第21屆ATCC全國大專院校商業個案大賽全國決賽暨頒獎典禮已於3/30圓滿落幕，遠傳電信、SIC 永續影響力天使投資、臺北市政府、林堉璘宏泰教育基金會四家議題合作夥伴代表隊同台競技並拿出最佳表現爭取評審青睞，最終由林堉璘宏泰教育基金會 (偕同出題單位安寧照顧基金會)代表隊「金濟之國」拿下全國冠軍殊榮！

本屆 ATCC全國決賽六位評審貴賓分別是：遠傳電信 資訊暨數位轉型科技群 胡德民 執行副總經理；SIC 永續影響力天使投資 林志垚 共同創辦人；臺北市政府資訊局趙式隆局長；林堉璘宏泰教育基金會潘守珮公關長等四家議題夥伴評審代表，以及聯合線上官振萱 總經理和beBit TECH 譚學凱商務長兩位外部評審代表。

當第一組團隊簡報結束進入 QA 時段，評審便火力全開，完全不需要熱身，一出手便知是跨領域各成一家之言的武林高手，招招一針見血直指痛處，讓台上同學們幾乎難以招架，充分考驗年輕學子的臨場反應、抗壓性、團隊默契以及對實務操作的理解程度；而台下全程參與陪伴指導的各家業師主管同仁夥伴和學生親友團啦啦隊，看著子弟兵精彩呈現三個多月以來的心血成果，除與有榮焉，也不忘幫團隊打氣加油，從主管們欣慰驕傲的神情可知，學生團隊的超齡表現一點沒有辜負主管業師們的悉心栽培。

從去年12月報名截止，到今年3月底全國決賽，跨產業、公部門、NPO 與投創領域的各家議題夥伴分別就遠傳品牌親善年輕世代；強化臺北與世界的聯繫；為安寧療護與生命平權發聲出力；協助 SIC 指標新創導入 IMM 並創造下一輪軸轉契機等方向規畫議題，邀請全國跨領域青年學子組隊提出創新解方，發想新的商業模式並兼顧社會公益，產(業)、官(府)、公(益)、創(投)、學(生)間的深度協作，大大地激發出同學們無窮的創意能量與熊熊鬥志，三個多月下來，四支代表隊歷經初賽第一輪、第二輪、初賽決選、複賽實作、複賽決選等重重考驗，一路挺進全國決賽殿堂，能有這般決心、毅力和勇氣洵屬不易，且各代表隊在企畫提案發想與實作驗證階段皆展現出色創意與執行力。

遠傳電信代表隊「猴小孩」：結合遠傳技術與應用服務，建立「Health 健康+」平台的「心聲音」專區，與心輔相關基金會合作提供心理陪伴輔導、心理健康宣導影音和心理健康量表等服務，提案完整成熟可行，且深獲遠傳高層肯定，已列入內部實踐清單。

第21屆ATCC決賽亞軍由SIC 永續影響力天使投資代表隊「明星三缺二」代表獲獎！圖／ATCC提供

SIC 永續影響力天使投資代表隊「明星三缺二」：預期近幾年寵物數量將超過小孩人數，採用臺灣在地水產「鱘龍魚」腳料製作寵物凍乾保健食品，以提升寵物健康，同時亦兼顧循環永續，團隊已將產品打樣並完成設計包裝，問世指日可待。

臺北市政府代表隊「碳守商域」：提出吸引亞洲 LGBTQ+國際人才來臺發展計劃，藉以營造友善穩定的新創發展環境並增強臺北與世界的連結，提案中所闡述的多元共融價值和健全新創生態與北市府新創以及多元共融城市願景相契合，未來可望列入政策。

林堉璘宏泰教育基金會代表隊「金濟之國」：以感動故事行銷作為企畫主軸，透過與咖啡廳和書店合作以及主題市集互動性故事策展來接觸 TA 並推廣安寧療護理念，提案中以生命陪伴生命，讓病友安適走完最後旅程的主張深獲基金會肯定，亦期能落地。

從2023年上學期末跨越到2024年下學期初，學子們三個多月以來的突飛猛進，令指導業師和在場評審都大為驚嘆。在逾三個小時的自信提報和精彩問答交鋒後，評選結果也終告揭曉。由林堉璘宏泰教育基金會代表隊「金濟之國」拿下全國冠軍；而全國亞軍為 SIC 永續影響力天使投資代表隊「明星三缺二」；全國季軍則由 遠傳電信代表隊「猴小孩」與臺北市政府代表隊「碳守商域」並列，第二十一屆 ATCC 全國決賽暨頒獎典禮，最後在全場來賓的祝賀掌聲與歡呼聲中圓滿落幕，大家相約下一屆再會。

第21屆ATCC決賽季軍由臺北市政府代表隊「碳守商域」及遠傳電信代表隊「猴小孩」共同獲選！圖／ATCC提供

第21屆ATCC決賽季軍由臺北市政府代表隊「碳守商域」及遠傳電信代表隊「猴小孩」共同獲選！圖／ATCC提供

全國冠軍：林堉璘宏泰教育基金會代表隊「金濟之國」 沈旻璇 臺灣大學 經濟學系 二年級 張閔翔 臺灣大學 經濟學系 二年級 倪哲凱 臺灣大學 經濟學系 一年級 陳采瀅 臺灣大學 財務金融學系 二年級 鄭鈞元 臺灣大學 國際企業學系 二年級

全國亞軍：SIC 永續影響力天使投資代表隊「明星三缺二」 呂灝勻 臺灣科技大學 設計系商業設計組 三年級 蔡昀珈 臺灣科技大學 設計系商業設計組 三年級 宋采容 臺灣大學 生命科學系 三年級

全國季軍：遠傳電信代表隊「猴小孩」 姜卉嫻 中山大學 劇場藝術學系 三年級 吳怡臻 中山大學 企業管理學系 三年級 邱筠婷 中山大學 資訊管理學系 三年級 廖玠皓 中山大學 企業管理學系 三年級 簡于秦 中山大學 劇場藝術學系 三年級