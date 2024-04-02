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教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

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教育部系統癱瘓4天終於修好了！各大學文書人員瘋狂收發文

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北即時報導
教育部資訊服務出包，公文電子交換系統壞了4天沒修好，受影響的大專校院抱怨連連。示意圖／ingimage
教育部資訊服務出包，公文電子交換系統壞了4天沒修好，受影響的大專校院抱怨連連。示意圖／ingimage

教育部資訊服務出包，公文電子交換系統壞了4天沒修好，受影響的大專校院抱怨連連。本報接獲學校反映，今天在頭版報導，教育部也動起來排除狀況，教育部今早宣布，經全力搶修，系統已經在凌晨完成修復並正常運作。終於盼來系統復工，各大學文書作業人員今天瘋狂收文中。

台體大承辦全大運，公文要發給全國大專校院，很難印出幾百封公文一封封寄，具時效性的公文也卡住。今天上午系統危機終於解除，台體大主秘陳添丁表示，全大運抽籤開會會議如期舉行，相關公文今天都會發出，確實鬆一口氣。

教育部的公文電子交換系統壞了4天，影響國內各大專院校與教育部間的公文往來，有學校在線上堆了200件公文，有時效性的案件都被耽誤，只能印出再一一郵寄給學校。

教育部今早表示，公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已在今天凌晨2時30分完成修復，經測試目前已恢復正常運作，會由系統客服一一和影響的62所大學確認系統運作情形，及公文系統交換狀況，會持續監控系統正常運作與效能。

有大學文書人員在群組上回報說，今天早上9點58分終於可以正常使用，還說「我們正瘋狂收發文中，就怕10分鐘後又不正常了」，足見系統故障為第一線運作帶來極大困擾。

另有大學教職員說，系統癱瘓4天遲遲不排除實在很離譜，媒體監督後，才終於動起來。

有大學文書人員在群組上回報說，今天早上9點58分終於可以正常使用，還說「我們正瘋狂收發文中，就怕10分鐘後又不正常了」，足見系統故障為第一線運作帶來極大困擾。圖／讀者提供
有大學文書人員在群組上回報說，今天早上9點58分終於可以正常使用，還說「我們正瘋狂收發文中，就怕10分鐘後又不正常了」，足見系統故障為第一線運作帶來極大困擾。圖／讀者提供

客服 教育部

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