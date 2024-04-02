竹南科實驗中學案只欠東風 苗栗爭取116學年度高中招生
苗栗縣爭取新設竹南科學園區實驗中學案，獲得國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局原則同意，教育部長潘文忠支持，縣府盤點竹南科旁3塊土地，參照屏科及嘉科實驗中學模式，希望116學年度高中部招生。
苗栗縣長鍾東錦希望教育好要更好，縣務會議列管竹南科實中案，縣府教育處長葉芯慧今天報告進度，指出縣府盤點出竹南科旁3塊已徵收的學校用地，包括「文小13」2.7362 公頃、「文中7」3.7044公頃，及「文中8」3.1498公頃，供設校選擇。
葉芯慧說，屏科實中及嘉科實中今年8月1日開始招生，縣府參照模式，建議竹南科實中設高中部、國中部各6班，國小部、雙語部各12班，希望盡快核定，其中，高中部預定招收210人，116學年度就可以招生，新竹科學園區管理局已通知準備相關資料簡報。
鍾東錦指出，竹南科實中已獲新竹科學園區管理局原則同意，潘文忠昨天陪同行政院長陳建仁昨天到苗栗考察時，也表態支持，竹南、頭份地區快速發展，希望納入桃竹苗大矽谷計畫，整體規畫竹南科實中、頭份建國國中慈輝分校成立小學，及頭份國中新增1.3公頃運動場等教育需求。
教育處指出，考量竹南科廠商員工及家人，對在地生活圈之需求，新設實中可以協助工作兼顧家庭，子女免受舟車勞頓之苦，提供5個學制部門就近入學，有助於延攬海內外專業人才。
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