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大專校院公文系統壞4天沒好 教育部：凌晨2時搶修完成

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今早表示，公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已恢復正常運作。聯合報系資料照片
教育部今早表示，公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已恢復正常運作。聯合報系資料照片

教育部資訊服務又出包，公文電子交換系統壞了4天沒修好，受影響的大專校院抱怨連連。經全力搶修，系統已經在凌晨完成修復並正常運作，教育部表示，將持續監控系統正常運作與效能。

教育部的公文電子交換系統壞了4天，影響國內各大專院校與教育部間的公文往來，有學校在線上堆了200件公文，有時效性的案件都被耽誤，只能印出再一一郵寄給學校。

教育部今早表示，公文電子交換系統的共用收發平台系統，經全力緊急搶修後，已於今（2）日凌晨2時30分完成修復，經測試目前已恢復正常運作，會由系統客服一一洽受影響的62所大學確認系統運作情形，及公文系統交換狀況。教育部仍會持續監控系統正常運作與效能。

教育部 監控

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