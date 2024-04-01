2.4萬名「龍年寶寶」升國中破近7年紀錄 桃市估增120班

今年「龍年寶寶」升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年人數新高，最多會增120班，又以中壢、桃園及楊梅區增班最多。教育局表示，已請各校提早調整校內空間，未來也會依照學區劃分原則，通盤評估是否調整學區。教團則呼籲市府提早因應補充師資，增加代理、代課教師，也應適度增加教師缺額，維護學生學習品質。

近年雖受少子化衝擊，但教育局初步統計，今年國小畢業生約2萬4000人，較去年約增加4000人，除慈文、建國、內壢、青埔、大成國中及永豐高中國中部、龍潭國中及觀音高中國中部已申請總量管制，其餘多數學校預計都會增班，全市最多將增加120班，其中，中壢區增加34班、桃園區增14班、楊梅區增18班。

國小畢業生暴增，也使部分學校面臨校舍和師資不足問題。大竹國中校長林世倡表示，保守估計今年班數和去年一樣同為12班，學校最多可收13班，若超過可能就需再興建校舍。南崁國中校長許菀玲說，目前教室空間雖夠，但老師名額略微不足，後續恐需開缺或招考代理、代課教師。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，依據近年桃園市各區出生人數估算，未來10年桃園國中生源將持續處於高檔，至少都會有2萬人以上，由於桃園市目前國中教師超額狀況並不嚴重，建議教育局逐年開缺，適度補充師資。

教育局國中教育科長蔡詩欣表示，市府已請各校及早因應，優先調整校內空間辦理增班，各校若師資不足，原則會依照學校需求開教甄缺，以補足正式教師為主；教育局也會盤點有增班需求的學校，評估增建校舍工程。

蔡詩欣說，對於已申請總量管制的學校，教育局要求落實居住事實審查，將超額學生改分發至鄰近學校就讀，後續將考量未來就學人數及通學動線等，通盤評估是否調整學區，並鼓勵學校發展特色課程，協助學校縮短校際資源落差，減緩學區內學生外流。