快訊

高股息ETF老大哥配息金額也調升 0056年化配息率上看7.3%

31歲女警陳屍車中…曾攻讀碩士 警大證實「違反校規」勒令退學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2.4萬名「龍年寶寶」升國中破近7年紀錄 桃市估增120班

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今年「龍年寶寶」升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年人數新高。圖／桃園市教育局提供
今年「龍年寶寶」升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年人數新高。圖／桃園市教育局提供

今年「龍年寶寶」升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年人數新高，最多會增120班，又以中壢、桃園及楊梅區增班最多。教育局表示，已請各校提早調整校內空間，未來也會依照學區劃分原則，通盤評估是否調整學區。教團則呼籲市府提早因應補充師資，增加代理、代課教師，也應適度增加教師缺額，維護學生學習品質。

近年雖受少子化衝擊，但教育局初步統計，今年國小畢業生約2萬4000人，較去年約增加4000人，除慈文、建國、內壢、青埔、大成國中及永豐高中國中部、龍潭國中及觀音高中國中部已申請總量管制，其餘多數學校預計都會增班，全市最多將增加120班，其中，中壢區增加34班、桃園區增14班、楊梅區增18班。

國小畢業生暴增，也使部分學校面臨校舍和師資不足問題。大竹國中校長林世倡表示，保守估計今年班數和去年一樣同為12班，學校最多可收13班，若超過可能就需再興建校舍。南崁國中校長許菀玲說，目前教室空間雖夠，但老師名額略微不足，後續恐需開缺或招考代理、代課教師。

桃園市教師會副理事長張瓊方表示，依據近年桃園市各區出生人數估算，未來10年桃園國中生源將持續處於高檔，至少都會有2萬人以上，由於桃園市目前國中教師超額狀況並不嚴重，建議教育局逐年開缺，適度補充師資。

教育局國中教育科長蔡詩欣表示，市府已請各校及早因應，優先調整校內空間辦理增班，各校若師資不足，原則會依照學校需求開教甄缺，以補足正式教師為主；教育局也會盤點有增班需求的學校，評估增建校舍工程。

蔡詩欣說，對於已申請總量管制的學校，教育局要求落實居住事實審查，將超額學生改分發至鄰近學校就讀，後續將考量未來就學人數及通學動線等，通盤評估是否調整學區，並鼓勵學校發展特色課程，協助學校縮短校際資源落差，減緩學區內學生外流。

教師 教育局 桃園

延伸閱讀

校園廁所破舊、操場設施受損 桃市教育局補助經費改善

米酵菌酸食安恐慌 北市部分學校午餐4月不吃粿條

高中職無照駕駛機車哪來？逾3成是家長提供 專家建議北市沒收車輛

南市新生線上報到系統可登記多校？教育局：已排除狀況

相關新聞

高中職1萬、大專院校2萬 新北高中以上獎學金報名開跑

新北市發放高中以上獎學金邁入第15年，金額逾1億、人數近1萬2000名。教育局說，113年度高中以上學生獎學金4月1日起...

不配合違法專班課程 高教工會控南亞學院資深教師遭惡意資遣

吳姓教師原任職南亞技術學院通識教育中心，服務超過22年，過去多次入選柔道國家隊國手，是學校運動成就最高的體育老師，卻因不...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

2.4萬名「龍年寶寶」升國中破近7年紀錄 桃市估增120班

今年「龍年寶寶」升國中，桃園市國中入學數估將大幅增加約4000人，是近7年人數新高，最多會增120班，又以中壢、桃園及楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。