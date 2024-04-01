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蘇丹紅風暴／3都學校午餐 辣粉、咖哩粉本學期不解禁

聯合報／ 本報記者／連線報導
蘇丹紅事件釀全台食安風暴，新北、台南和高雄市都表明，將禁用辣椒粉、咖哩粉到本學期末。本報資料照片
蘇丹紅事件釀全台食安風暴，新北、台南和高雄市都表明，將禁用辣椒粉、咖哩粉到本學期末。本報資料照片

蘇丹紅事件釀全台食安風暴，教育部國教署要求學校營養午餐4月7日前暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等，清明連假後是否解禁，國教署表示，配合衛福部食藥署清查結果，再評估是否恢復使用。不過，新北、台南和高雄市昨都表明，將禁用到本學期末，北市府則說，教育部開放就同步恢復使用。

北市原訂暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味品至3月底，配合教育部延長暫緩至4月7日，禁用令倒數一周，教育局副局長陳素慧說，目前未再查出調味料驗出蘇丹紅，基本上教育部宣布開放，會同步恢復使用；但團膳菜單都是2周前設計好，4月前2周菜單暫時還是沒有辣椒、咖哩等料理。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，食安議題延燒，會擔心「禁粉令」是否能如期解禁，還沒解禁前，4月7日前的菜單仍會審核，避免使用辣椒、咖哩粉等調味品，因此不會有咖哩飯等菜色，待教育部或縣市政府解禁後再調整。

至於這次炒粿條食安事件，陳明信說，因米粉、炒粿條等本就不是團膳慣用的食材，影響不大。

不同於北市和教育部同步，新北市則是本學期都禁用；至於粿條，新北市府表示，雖未強制業者暫停使用，但業者會調整菜單，如換成油飯、炒油麵等，孩子、家長比較安心。

桃園市3月初暫停營養午餐用辣椒、咖哩、胡椒粉等辛香料3個月，待5月底評估無食安風險，才會考慮開放使用。

中市府表示，教育局、衛生局仍持續稽查學校午餐供應情形，4月7日暫不解除禁令，會視衛生局檢測報告，再評估是否解禁。至於彰化縣則配合教育部暫緩使用到4月7日，若教育部解除禁令，彰化縣可望同步。

南市教育局昨表示，校園停用辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等3個月，直到學期末的6月7日。高市教育局說，正與教育部研議，是否延長禁用胡椒粉；至於辣椒粉、咖哩粉，則依衛生局規定，禁用至6月7日。

教育部 衛生局

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