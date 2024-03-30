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各族群母語面臨消失危機 教團：7成民眾認同

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今舉行「台灣母語教育民意調查」記者會，調查結果顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機。記者許維寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今舉行「台灣母語教育民意調查」記者會，調查結果顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機。記者許維寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今舉行「台灣母語教育民意調查」記者會，調查結果顯示，近七成民眾認為台灣各族群的母語正面臨消失危機，雖然日常中約六成四的民眾於日常生活中使用母語，但經常使用的比例，則隨年齡層明顯遞減。此外，民眾可多肯認，多用母語和家人交談，是學母語的最好方式。

民調小組召集人郭生玉表示，過去是「獨尊國語，禁說方言」的年代，父母在家中幾乎使用華語，華語久而久之成為小孩的母語，母語則形同外來語，導致各族群母語逐漸消失、年輕人愈來愈少使用母語溝通。聯合國教科文組織已將台灣母語列為明確危險等級，代表正瀕臨消失。

民調小組委員馮清皇說明本次民調結果，問卷調查民眾於日常生活中使用母語的情況，僅7.7%的民眾表示沒有使用，26.8%民眾偶爾使用，64.9%民眾則表示經查使用。

若以地區分析，馮清皇指出，雲嘉南地區受訪民眾經常使用的比率分布最高，達82.4%；細看受訪民眾年齡，則是65歲以上與50至64歲民眾經常使用母語比率較高，其中65歲以上民眾經常使用比率達到91.5%。

此外，馮清皇說，調查也指出，高達68.4%受訪民眾同意各族群母語正面臨消失危機，其中以金馬、宜花東地區受訪民眾同意比率最高，達81.5%；67.5%受訪民眾則認為，孩子不會說母語，主要原因是家人也不說。對此，更有93.9%高比率民眾認為，家人和孩子用母語交談，就是學母語的最好方法。

政治大學台灣史研究所教授薛化元則指出，目前使用母語的狀況於地域、教育程度、年齡層上出現明顯差異，如台中以南到高屏使用率較高、年齡長者使用率較高。另外，調查顯示有超過6成民眾常使用母語，卻也有逾6成民眾同意各族群母語正逐漸面臨消失，落差值得再深入考察。

郭生玉則建議，芬蘭也曾積極振興母語，如會說芬蘭語才能取得永久居留權，找工作、求學也須通過芬蘭語檢定，芬蘭語因此遍地開花。政府應提出一套使用母語的環境、機會的有效政策，否則於校內開設多少母語課程，都很難達到振興母語的目標。

本次調查對象為國內年滿20歲民眾，調查時間為今年3月15日至18日。調查採分層抽樣方式進行市話調查，手機調查則採隨機撥號方式，有效樣本共計1068人，在95%信賴水準下，抽樣誤差值正負3個百分點。

母語教學 民調 溝通

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