賴和130周年冥誕 小行星獲命名賴和

賴和文教基金會與國立中央大學上午舉行「賴和小行星」國際命名發表會，賴和小行星（597966Lai He）為彰化高中圖書館退休主任呂忠興與教師游大立合作發現，並向中央大學天文研究所申請，以日治時期台灣文學家賴和為名，後經國際天文學聯合會通過，該小行星被命名為「賴和」。今年也適逢賴和130周年冥誕。

賴和長孫賴悅顏表示，該小行星命名，也代表後世對賴和的感念，副總統賴清德除讚賞賴和在日治時期對抗殖民的行動，也稱讚賴和是仁醫，並對於推動台灣文學發展也有顯著貢獻。