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在職人士不易跨域 STEM學士後專班招生難度高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大將於去年推出二年制「電子與光子學士後專班」，期待引入一類和三類非理工背景的學生。圖／陽明交大提供
陽明交大將於去年推出二年制「電子與光子學士後專班」，期待引入一類和三類非理工背景的學生。圖／陽明交大提供

為鼓勵非理工人才轉跳半導體等領域，教育部去年推出「STEM領域學士後專班」計畫，於日前再公布113年秋季班、114年春季班專班核定招生名額，二季總計核定17校、23個專班。但校方表示，社會人士不易跨域，因此專班招生辛苦，為此大學也欲爭取，盼放寬也讓持理工學歷者回流進修。

有私校人士指出，專班招生不易，教育部即便核給23個專班招生名額，但最終不見得都能開成班。以去年秋季為例，申請者眾但最終僅4所大學、1所技專開成。教育部雖盡量核定學校辦理，但開得開不成，學校自己得努力。

該名人士指出，由於只開放過去持一、三類組科系學歷者報名，要文法商等人才再跨域確實不容易，學校開課也要再三斟酌，講到讓學生聽得懂。

中原大學教務長皮世明表示，以中原為例，先前工業與系統工程學系學士後專班就沒有開成，僅開成環境工程學系主持的專班。即便只招到三、五人也可以硬開班，但站在成本考量上，只招到少量學生開班不划算，因此多數專班考量招生率差最終流班。專班招生確實不容易，但未來也許能與企業協力。

陽明交大開設電子與光子學士後專班，今年秋季、明年春季均獲核定50個招生名額，副校長陳永富也坦言，專班規定僅開放予非理工電資領域者報名進修，一般學校確實不好招生。為此也希望能開放部分名額予持二類組學位的社會人士報名，如土木、機械、數學等，有機會於進修後跨足半導體領域，相信不少人都期待，但也要教育部許可才能辦理。

元智大學淨零碳排永續發展學士後專班教授尤淨纓則指出，專班會將教材優化得易懂、輔導學生考取國際證照，又專班只要修讀一年半，等於短時間內就能開始轉換職場跑道，相信還是很有吸引力。

教育部則表示，STEM專班招生對象須為已取得「非STEM領域學士以上學位者」，若是已取得STEM領域學士以上學位的在職生欲就讀，可選擇各大學校院辦理的學士後多元專長培力課程，招生對象為已取得學士學位者，且不限制領域。

半導體 教育部 陽明交大

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