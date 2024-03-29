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擁32張國內外證照 崑大技職達人黃秉樺再獲優秀青年獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大餐飲系三年級黃秉樺(左)獲選113年大專優秀青年。圖／校方提供
崑大餐飲系三年級黃秉樺(左)獲選113年大專優秀青年。圖／校方提供

崑山科大餐飲管理及廚藝系三年級黃秉樺積極進修、還沒畢業已考取32張國內外專業證照，參加比賽提升技能，獲112年教育部「第19屆技職之光」證照達人，昨再獲頒救國團「大專優秀青年」。校方今天表揚他「認真進取的態度」為校爭光。

崑大餐飲系黃秉樺踏入餐飲之路就訂下學習目標：積極考取餐飲相關證照。憑藉「32張國內外證照」1奪下教育部「第19屆技職之光－證照達人獎」，其中6張乙級證照、15張丙級證照、國際餐飲證書8張、國際外系證書2張等，表現優異。

黃秉樺利用課餘時間練習競賽菜餚，是餐飲競賽的常勝軍，曾獲2023 UAPP WPC亞盟第八屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽中西式主菜展示組金牌、中式宴會菜展示組金牌、創意蔬食料理展示組金牌。2023APHCA亞太盃美業交流競技暨美饌藝術美學亞太創作獎、異國料理新住民組特金、料理廚藝展示原住民組金牌；2022 荷蘭國際餐飲挑戰賽(NICC)主菜展示金牌、咖啡拉花競賽銀牌。

黃秉樺感謝崑大師長提拔與鼓勵，他認為機會是給準備好的人，將秉持堅持不懈的精神向前奮鬥，為自己開創充滿光明的美好前程。他也向想要投身餐飲科系的學弟妹勉勵，「努力的練習，努力的尋找答案，即使成功或失敗，過程中不留下任何遺憾」期盼有更多的餐飲學子能夠秉持初衷，做出更多讓人暖心的料理。

校方表示，黃秉樺以豐富證照、比賽資歷展現致力投入餐飲行業決心，這次再榮獲大專優秀青年，傑出實力再獲肯定。救國團每年青年節前舉辦年度優秀青年選拔，表揚德行優良及擁有傑出事蹟大專院校學生，希望黃秉樺成為社會大眾學習楷模。

黃秉樺參加2023UAPPWPC亞盟第八屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽，獲中式宴會菜展示組金牌。圖／黃秉樺提供
黃秉樺參加2023UAPPWPC亞盟第八屆世界盃時尚美學廚藝創作競賽，獲中式宴會菜展示組金牌。圖／黃秉樺提供

料理 金牌 青年

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