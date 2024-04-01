文化部「第 46 次中小學生讀物選介」即日起受理報名

文／ 文化部提供

文化部「第 46 次中小學生讀物選介」即日起至 4 月 29 日受理報名。 圖／文化部提供
文化部「第 46 次中小學生讀物選介」即日起至 4 月 29 日受理報名。 圖／文化部提供

文化部公佈「第 46 次中小學生讀物選介」活動簡章，自即日起至 4 月 29 日止受理報名，凡於去（112）年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間，於國內出版發行圖書（包含電子書）、套（叢） 書或雜誌之法人、商號、團體、機關（構）、學校、個人均可參加。

文化部表示，中小學生讀物選介活動，希望能推介適合中小學生的讀物，配合閱讀推廣，提升兒少閱讀視野及興趣，文化部將邀集相關領域的學者專家籌組委員會，辦理評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分為「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」八個參選類組，並鼓勵以面臨傳承危機之國家語言創作的讀物報名。

獲選書單將公佈於活動官網，作為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、圖書館選購參考，官網內完整呈現過往 5 年的讀物推介書單，歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。

本活動一律採用網路報名，有意參加者請先上網詳閱報名簡章規定，並列印報名表連同應檢附之文件、參選讀物，於截止期限前，以掛號郵寄至承辦單位「聯合線上股份有限公司—中小學生讀物選介活動專案小組」（地址：221431 新北市汐止區大同路一段 369 號 1 樓）。

【第 46 次中小學生讀物選介】
報名日期：即日起至 4 月 29 日
官方網站：http://book.moc.gov.tw/

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