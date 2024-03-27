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打造首間全齡大學 北市大、大理合併最新進度曝 最快115學年招生

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為打造全台首間全齡大學，北市大理高中去年暑假傳出將與台北市立大學合併，日前已收到兩校修改評估報告，將進行相關審議，預計最快115學年度才能正式招生。圖／大理高中提供
為打造全台首間全齡大學，北市大理高中去年暑假傳出將與台北市立大學合併，日前已收到兩校修改評估報告，將進行相關審議，預計最快115學年度才能正式招生。圖／大理高中提供

北市大理高中去年暑假傳出將與台北市立大學合併，擬改為「台北市立大學附屬大理高級中學」，打造全台首間全齡大學，北市教育局今表示，日前已收到兩校修改評估報告，將進行相關審議。依教育局審查流程推估，預計最快115學年度才能正式招生。

據了解，兩校去年7月有將第一版評估報稿送往教育局審議，但受限法規規定，大學若要附屬高中，必須要有師培的需求，但大理屬於中學體制，北市大沒有中等教育學程，後來兩校提出北市大有特教系、大理高中有特教班解套，並將評估資料修改後補件。

湯志民表示，日前已收到大理高中、北市大修改新版評估計畫，近日審議小組進行會議，若確認內容沒有問題，就能進入下一階段，兩校針對具體細節製作改隸計畫、合併契約，送往教育局審議，完成後會進行實地訪查，兩校便可設立籌備處，籌備完成後沒問題才可以掛牌。

湯志民說，依照規定籌備處成立後至少需半年到一年時間才能掛牌，這也是史上第一次兩所市屬學校合併，按造過往國立大學與高中合併完成大約需要3至5年時間，加上大理高中屬於完全中學體制，包含學程、體制等都需要評估研擬。

湯志民表示，過去他也籌辦過政大附中，並擔任第一任校長，過程中確實有很多關卡需要克服，但他發現今很多附中與所屬大學連結性都不高，對於大里高中改隸案他個人是樂觀其成，也期盼未來若設立附中，大學端和高中端能有更多連結。

台北市立大學 教育局 湯志民

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