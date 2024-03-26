大漢技術學院擬今年8月停辦 教團批粗暴蠻橫對待師生

大漢技術學院董事會二月底表示，考量到少子化下生源壓力，評估辦學已難逆轉，決議於113學年、今年8月停招。但高教工會認為，大漢董事會逕自對外宣布停辦，未與師生妥善溝通，近日成立大漢技術學院高教工會分部，呼籲教育部和地方政府表態。

高教工會今天指出，今年二月底，大漢技術學院董事會以突襲方式於校務會議簡短三分鐘口頭報告，未經與師生溝通，旋即將新聞稿由媒體報導停辦學校，駭人聽聞，且以相當粗暴蠻橫方式對待師生與花蓮人。

高教工會表示，董事會逕行對外宣佈停辦學校，日前驚動花蓮政商界及一般民眾，引發輿論撻伐，恐讓花蓮職校學子及民眾失去在地取得技專工商學位唯一就學機會。

在得知大漢師生處境後，高教工會近日協助成立高教工會大漢分部，經推舉企業管理系副教授陳建宏擔任大漢分部召集人，希望為花蓮人爭取公平正義。高教工會理事長周平也表達支持，將訴諸理律，維護師生與民眾權益。

陳建宏表示，花蓮前人篳路藍縷創設大漢技術學院，學子不必再遠赴他鄉讀書，在地民眾也得到進入高等技專院校進修取得工商學位的教育機會，如今恐將面臨無書可讀的困境。又事發至今，教育部未主動關切城鄉發展失衡問題，對此呼籲教育部、花蓮縣政府表態，並提出積極作為。

大漢分會目標為尋求永續辦學、維護民眾受教權益，目前教育部尚未核定停招，大漢技術學院依規定仍合法招生中。教育部日前則表示，已核定333個名額予大漢技術學院，但考生目前仍有非常充裕的時間，可考量該校狀況後再決定是否報名。