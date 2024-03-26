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邁入第6年 聯合公益寫作班 新北逾千學子參與

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
聯合報系與新北市2019年合作起推動公益寫作班，今年有1050名學生參與，並從中評選特優作品，教育局昨辦頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影
聯合報系與新北市2019年合作起推動公益寫作班，今年有1050名學生參與，並從中評選特優作品，教育局昨辦頒獎典禮。記者劉懿萱／攝影

聯合報系與新北市2019年合作起推動公益寫作班，迄今邁入第6年，共計在30所國小開班，遍及新北29行政區，近1050名學生參與，從1000多篇作品中評選出10名特優、140名優等及佳作，教育局昨辦頒獎典禮，副局長歐人豪說，新北長期推動閱讀教育，盼能培養學生閱讀素養。

新北教育局指出，公益寫作班由聯合報安排專業講師到各校，以系列寫作課程培養孩子自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力，新北也鼓勵孩子跨域深度閱讀，培養自主學習力；國小高年級學生在畢業前要完成一份個人或小組的統整性報告，書寫不再只是課堂作業，而是培養思考邏輯能力，提升自我競爭力。

國小組以「有個故事讓我印象深刻」為題，獲特優的新埔國小五年級郭禹樂說，他描寫圍棋比賽遇到的困境，聯想到J.K羅琳跨越逆境的熱情與堅持，激勵他找到一道曙光，且聯合報作文班老師上課方式有趣，學會語句精簡、換句話說增加文章豐富度。

同樣獲得特優的興南國小六年級梁爾耘則說，教育局開設寫作班，讓他們以文字表達自己的想法，課程內容詳細生動且貼近生活，讓人印象深刻、獲益良多，寓教於樂的上課方式非常值得體驗。

板橋新埔國小是獲獎大贏家，新埔國小教務主任杜宜真也說，寒假公益寫作課程一結束，學生不停翻閱自己作品集，甚至會關心是否再辦寫作課程，反映出學生的熱愛與投入，也燃起學生對寫作的興趣。

圍棋 教育局

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