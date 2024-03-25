康橋國際學校年度美展「藝。瀞」開幕，彰顯藝術教育成果

藝術的力量，不僅形塑美感，更能深層地淨化與啟迪心靈。康橋國際學校秀岡校區3月23日在張榮發基金會國際會議中心，隆重揭幕年度「康橋師生美術作品聯展」，主題為「Katharsis 藝。瀞」，象徵透過藝術實現心靈淨化。展覽將持續至3月28日，展出342件由7至12年級學生及教師創作的作品，體現藝術教育的成果與魅力。

「2024康橋師生美術作品聯展」是一個展現學生創新思維和內心世界豐富性的舞台。 圖／康橋國際學校 提供

開幕式上，校長徐文淞強調康橋對於全面教育理念的實踐，尤其是「五育並重」對於學生發展的重要性。他表示此展覽不僅是展現師生藝術才華的平台，更是學校培養學生藝文素養的關鍵舉措。徐校長還分享康橋學生不僅在國內藝術比賽中取得的優異成績，特別是在藝術類學科的表現上，更獲得如帕森設計學院、芝加哥藝術學院及羅德島藝術學院等全球頂尖藝術院校的青睞。

本屆展覽的主視覺由十二年級的IBDP課程學生林映粼設計，其作品以深邃的藍色調和流動的流水波紋，象徵心靈的淨化與轉變，巧妙地與主題相呼應。另外十年級李恩希同學以作品「時間的推進」亮相，其靈感來自於對日常生活時間流逝的深刻體悟。這件作品在112學年新北市學生美術比賽中榮獲版畫類第一名，並與該校其他六件作品一同在全國美術比賽中取得佳作。首次涉足版畫創作便獲此殊榮，也點燃她對版畫創作的探索與熱情。

康橋師生美術聯展，作品涵蓋素描、油畫、水彩、水墨等多樣媒介，以平面和立體方式呈現。 圖／康橋國際學校 提供

藝文中心主任江翠蓮指出，此次展覽涵蓋素描、油畫、水彩、水墨等多樣媒介，以平面和立體方式呈現。除了參賽作品外，也展示學生在「一人一才藝」課程，以及國際文憑（IB）和大學先修（AP）美術課程中的學習成果，見證康橋學生從創意到執行的全面學習過程。

「2024康橋師生美術作品聯展」不僅是學生藝術成就的展示窗口，更是展現學生創新思維和內心世界豐富性的舞台。康橋國際學校秀岡校區誠邀各界蒞臨鑑賞，一同感受藝術與教育融合帶來的心靈淨化與啟發。