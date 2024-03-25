新聞眼／教甄分發 不利客語教師留鄉

客語師資本來就有限，目前各校進用老師的管道包括全國介聘、縣市介聘、公費生與教師甄試，各校選用方式全由校內「教評會」決定，議員建議的教師甄試採全國分發，有可能新老師經過分數分發到學校，與原家鄉相隔很遠，教師流動反而增加不穩定性，令人憂心即使開缺，能否能補齊師資？

本土語文開課語種是依據學生選習意願而定，客語選習學生人數較少，學校開課節數若未能滿足每周應授課節數，會以教學支援人員或校內取得客語能力認證教師為主，因此招聘客語老師的需求性大幅降低。再者因晉用老師管道多元，公開教師甄試只是其中一種方式。

「全國介聘」是將外縣市教師調進來、「市內介聘」是從市區其他學校徵才，另外還有教育部「師培大學公費生」和公開教師甄試共4種。

若採用甄試，高雄市已加入全國聯合甄試多年，新進老師經由全國考試後，透過分數分發到學校。

老師若透過教甄體系分發到學校，可能與原家鄉不同，教育局坦言「多數這類老師服務一期滿，就會想辦法調回家鄉」，反而增加師資流動率，學校也不樂見，反觀全國介聘能讓外縣市老師回家鄉教書，市內介聘也讓老師離家近一點，老師較願意久任。

此外，為避免學校認為「教育局干涉行政」，教育局只能透過校長與教評會溝通，努力說服使用教甄招募老師，未來能否順利開缺仍為未知數。