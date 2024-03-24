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教育部1.5億補助高中廁所美化 裝大面鏡、設等待區走文青風

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
整修後的台南女中廁所呈現簡約文青風格。圖／國教署提供
整修後的台南女中廁所呈現簡約文青風格。圖／國教署提供

教育部國教署近年辦理高中老舊廁所修繕美化計畫，111至112年度共補助34所國立高級中等學校1.5億元，113年度將持續推動改善。經校內討論，嘉義女中的廁所除了用花磚做出特色，也考量學生需求裝設大面鏡和置物架；台南女中的廁所則呈現出文青風格，還在廁所內設計等待休憩區和留言區。

為提供校園師生乾淨、舒適且更安全的如廁場所，國教署從110年起持續辦理「國立高級中等學校老舊廁所修繕美化計畫」，改善廁所管線漏水、設備損壞及增加通風，同時結合美感教育需求及性別友善要素，協助學校設置性別友善廁所，並讓親師生共同參與討論，在整修工程中融入美感概念，提升校園美學素養，讓廁所煥然一新。

嘉義女中圖書館的廁所整修，配合嘉義市推動老屋再造計畫，用花磚博物館保存的特色花磚，記錄百年建築的美感特色。經校內討論，把代表春天的粉紅色、夏天的黃色、秋天的橘色、冬天的藍色為4個樓層不同的色調，並考量女校需求，在內部裝設大面明鏡及置物層架等，以增加使用意願。

台南女中一年級教室旁獨棟廁所為主要教學區廁所，也是校內最大空間的廁所。本次整修由設計單位直接跟學生座談溝通，了解學生的期待與需求，並透過家政課、美術課及相關校內票選，落實參與式設計，以校花-桔梗出發，呈現簡約文青風格。在廁間內特別設計等待休憩區及留言區，讓廁所功能不僅侷限在生理需求，也在心理交流方面得到滿足。

羅東高工敬業樓廁所已使用近30年，是校內使用率最高的廁所之一，整修前學校召開多次設計審議會議，廣納專家學者、師生建議，使整修後的廁所不僅安全、通風、明亮、整潔，更兼具實用性、舒適性及美感。

國教署表示，將持續與各校合作，協助改善更多的老舊廁所，將美學及性別友善的概念，融入日常生活中，讓師生擁有更安全、舒適及優質的如廁環境。

嘉義 廁所

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