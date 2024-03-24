北市一高中段考驚傳打人、亮刀？ 校方聲明回應了
北市某高中日前段考時校園傳出吵架聲，甚至有打人、亮刀情形，讓不少學生、家長議論紛紛。校方說明，是校內熱食部員工因薪資問題與主管有言語衝突，但絕對沒有肢體、亮刀狀況，第一時間已到場處理，也向周邊派出所備案，事情已告一段落，後續也會重新檢討，避免類似情事再發生。
事情發生在周五下午，該校下午段考舉行英文科考試時，校園中突然傳出騷動，不少學生聽到吵架聲，甚至傳出有亮刀、攻擊的狀況，消息傳出後，讓不少學生、家長恐慌。
校方也證實是熱食部員工因離職卻沒拿到薪水，與主管溝通過程中產生衝突，校長、教官、主任事發當下，就趕到熱食部且全程在現場，強調「絕對沒有持刀爭吵或肢體衝突等。」校方也啟動校安機制，向附近派出所備案。
校方說，目前熱食部員工與主管已達成和解，並到案說明事發經過，並重申校園安全絕不能有任何萬一疏忽，行政團隊正研議，類似的狀況絕不會再發生。
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